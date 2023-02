Cómo saber si puedes optar a la ayuda de hasta 115€ al mes por hijo desde el móvil

El complemento a la infancia es un complemento mensual por cada menor de la unidad de convivencia, que varía según la edad del niño a 1 de enero.

Aquellas personas que tengan derecho a este complemento recibirán 115 euros por cada hijo menor de 3 años; 80,5 euros por cada hijo entre 3 y 6 años; y 57,5 euros por cada hijo de entre 6 y hasta que cumplan los 18 años.

El complemento de ayuda para la infancia se otorga a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. El requisito fundamental es que, en el año anterior al de la solicitud, los ingresos sean inferiores al 300% de la renta garantizada. Y que el patrimonio no exceda el 150% de la cuantía de la ayuda.

Puedes comprobar si tienes derecho a este nuevo complemento utilizando el mismo simulador habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para saber si tienes derecho a percibir el IMV y al que puedes acceder con tu móvil en este enlace.

Tras responder a algunas preguntas, el simulador te dirá si cumples los requisitos para solicitarlo. En caso de ser así, puedes solicitar este complemento online a través de esta web o mediante el modelo de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

No hace falta que lo pidas si ya recibes el IMV, si lo has solicitado y está en trámite, o si eres beneficiario de la prestación de protección familiar y cumples los requisitos (asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 si tu unidad de convivencia no ha cambiado).