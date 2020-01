Confirmado: No habrá una nueva Nintendo Switch este año

Si tenías esperanzas de ver una nueva Nintendo Switch este año. sentimos comunicarte que tendrás que esperar un poco más. Aunque los fabricantes no suelen ser claros con respecto al lanzamiento de futuros productos, el CEO de Nintendo ha confirmado que no habrá sucesor de la Nintendo Switch en 2020.

Teniendo en cuenta la vida que tienen las consolas, la Nintendo Switch es todavía muy joven. La consola fue lanzada hace tres años y todavía goza de un gran éxito, así que no es extraño que la compañía quiera exprimirla un poco más.

En su corta vida, la Nintendo Switch ha alcanzado importantes metas. No solamente ha superado en ventas a la Super Nintendo Entertainment System (o SNES) sino también a la Xbox One, al menos en base a estimaciones porque Microsoft no ha revelado cifras de ventas últimamente.

En su última presentación de resultados financieros, Nintendo afirma que tradicionalmente la Switch debería estar ahora por la mitad de su vida, pero cree que todavía le queda mucha vida, sobre todo tras el lanzamiento de la Switch Lite.

De acuerdo a las convenciones tradicionales sobre las plataformas de videojuegos dedicados, Nintendo Switch debería entrar en la fase intermedia del ciclo de vida del hardware. Pero creemos que hemos construido una base sobre la que podemos seguir creciendo Nintendo Switch […] Por favor, tened en cuenta que no tenemos planes de lanzar un nuevo modelo de Nintendo Switch durante el 2020. Shuntaro Furukawa, Presidente de Nintendo

Esta información pone fin a los rumores que apuntaban a una posible Switch Pro o Swtich 2 Go, al menos durante 12 meses.