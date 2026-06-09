Cuktech Power Bank Mini (55W, 10.000 mAh): Opinión tras varias semanas de uso
Cuktech, fabricante parte del ecosistema Xiaomi, se destaca por sus baterías portátiles de carga ultrarrápida, capaces de alimentar múltiples dispositivos simultáneamente con potencias de hasta 300W en algunos casos.
El Cuktech Power Bank Mini (🛒 29,99 €)es una batería portátil muy compacta capaz de alimentar dispositivos con requerimientos moderados de potencia.
Con una capacidad total de 10.000 mAh, reparte hasta 55 W entre 2 puertos USB-C (hasta 55 W por puerto USB-C y 33 W en el puerto USB-A). Su chasis es compacto y posee una pantalla donde se muestra información del proceso de carga o suministro de energía.
He estado usándolo como batería portátil durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.
Diseño y construcción
El Cuktech 15 Ultra llega en formato “bloque” rectangular con bordes redondeados. Es muy compacto (5 × 9 × 3,3 cm) y pesa alrededor de 218 gramos, así que cabe en cualquier mochila o bolso sin abultar. Además, Cuktech destaca que está permitido llevar esta batería como equipaje de mano.
Posee una pantalla TFT que resulta muy útil para conocer el nivel de carga de batería y la potencia entregada por cada puerto. En la parte superior encontramos un puerto USB-A y dos puertos USB-C. Los puertos están situados bastante cerca, pero no interfieren entre ellos.
Puertos y potencias
La potencia de entrega combinada máxima de todos los puertos es de 55 W, con estos topes por puerto:
|Puerto
|Potencia máx.
|Entrada
|Salida
|USB-C1
|55 W
|5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 5-11V/5A
|5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2A, 5-20V/2.5A, 5-11V/5A
|USB-C2
|55 W
|5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 5-11V/5A
|5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2A, 5-20V/2.5A, 5-11V/5A
|USB-A
|33 W
|5V/3A, 9V/3A, 12V/1.5A, 5~11V/3A (33W MAX)
En caso de que quieras utilizar dos o tres puertos a la vez, la potencia máxima es de 20 W.
Estas cifras son bastante elevadas, ya que, con un solo puerto USB-C, puedes cargar de manera rápida un smartphone o nu tablet. Por ejemplo, puedes cargar el Xiaomi 17 Pro del 0 al 70% en solo 30 minutos.
Para cargar dispositivos de baja potencia, como relojes inteligentes, auriculares Bluetooth o pulseras de actividad, puedes pulsar dos veces el botón de encendido para activar el modo de baja corriente. Esto garantiza una carga segura y eficiente para dispositivos con baterías de menor capacidad.
El cargador es compatible con USB PD 3.0, PPS, Xiaomi Fast Charging, UFCS Fusion Fast Charging, and Huawei SCP 22.5W Fast Charging, garantizando compatibilidad con dispositivos Apple, Samsung, Xiaomi y otras marcas. Esto significa que vas a conseguir altas velocidades de carga con casi cualquier dispositivo, salvo aquellos que utilizan protocolos propietarios (si tienes un teléfono Xiaomi, también estás cubierto).
En solo 30 minutos, puede cargar el iPhone 16 Pro Max al 58%, el iPhone 17 al 72%, el Samsung S25 Ultra al 70% y el Xiaomi 15 al 87%.
En cuanto a la capacidad de batería, con 10.000 mAh puedes conseguir 1,8 cargas de un iPhone 16 o iPhone 17, 1,3 veces un Samsung Galaxy S25 Ultra y 1,2 veces un Xiaomi 15.-
A la hora de cargar la batería, admite carga rápida a 55 W con un solo puerto USB-C. Con esta potencia de carga, es capaz de recargarse completamente de 0 a 100% en solo 1,5 horas con un cargador de 65 W o superior, y en 2,5 horas con un cargador de 18 W.
En el apartado de seguridad y durabilidad, este cargador apuesta por una batería pensada para ofrecer una mayor fiabilidad a largo plazo. Según la marca, ha superado 1.000 ciclos de carga manteniendo más del 70% de capacidad, una cifra que apunta a una vida útil prolongada incluso con un uso frecuente.
También incorpora un sistema de protección reforzado que monitoriza la temperatura hasta 180.000 veces por hora para evitar sobrecalentamientos y alargar el tiempo de funcionamiento de forma segura. A esto se suma la tecnología GaN, que permite una mejor eficiencia energética y una disipación de calor más eficaz, junto con protecciones frente a cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión de entrada, sobretensión de salida y reinicio automático. En conjunto, transmite la sensación de ser un dispositivo bien preparado para cargas exigentes, pero también para un uso diario seguro con móviles, tablets, portátiles y accesorios.
Conclusiones
El Cuktech Power Bank Mini (🛒 29,99 €) cumple lo que promete: una batería compacta que alimenta tu ecosistema completo (móvil, tablet, auriculares, e-reader) con una alta potencia y autonomía.
Con una capacidad de entregar 55 W por puerto USB-C y 33 W por puerto USB-A, esta batería puede cargar rápidamente smartphones.
Además, su pantalla integrada permite conocer en cada momento el nivel de carga de la batería y la potencia que está entregando o recibiendo. Su velocidad de carga permite rellenar su batería en una hora y media, lo que la hace perfecta para salir a la calle.
En definitiva, si andas detrás de una batería portátil muy compacta de altas prestaciones, Cuktech Power Bank Mini no te defraudará.