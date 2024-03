Deja de cerrar las apps de tu Phone: No le haces ningún bien

Es bastante habitual observar a gente realizando una serie de deslizamientos frenéticos hacia arriba en la pantalla de multitarea de sus iPhones para «liberar» a sus dispositivos de innumerables aplicaciones abiertas en segundo plano.

Existe una creencia generalizada de que cerrar aplicaciones en segundo plano es una buena costumbre, pero en realidad, es una pérdida de tiempo. Este ritual mítico de mantenimiento del iPhone no ahorra batería, hace que tu teléfono funcione más rápido o evita que las redes sociales te rastreen.

Cerrar aplicaciones en segundo plano no hace nada porque esas aplicaciones no están realmente «en ejecución».

Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, confirmó hace unos años que cerrar tus aplicaciones en segundo plano no afecta la duración de la batería, en respuesta a un correo electrónico de un cliente.

Desde un punto de vista técnico, la mayoría de tus aplicaciones en segundo plano están básicamente congeladas, y tu sistema solo muestra una captura de pantalla de ellas para mantener la consistencia. El impacto en la duración de la batería es nulo.

De hecho, cerrar tus aplicaciones en segundo plano consume más batería que simplemente dejarlas abiertas. Esto se debe a que cerrar y reiniciar una aplicación requiere más energía que restaurarla desde su estado suspendido en segundo plano.

Federighi también señala que cerrar aplicaciones en segundo plano no mejora el rendimiento de tu teléfono, por muchas de las mismas razones por las que no afecta a la batería. iOS administra la RAM de tu iPhone de manera eficiente por defecto, y cerrar aplicaciones en segundo plano no optimiza nada.

En cuanto a la privacidad, cerrar forzosamente aplicaciones no evita que las empresas te rastreen. Las aplicaciones aún pueden recopilar ciertos datos incluso si están cerradas. La clave para entender esto es que cerrar forzosamente una aplicación es diferente de desactivar «Actualización en Segundo Plano». Desactivar «Actualización en Segundo Plano» en tus configuraciones es la manera más segura de abordar todos estos problemas.