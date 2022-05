Diablo Inmortal no llegará a algunos países por usar «cofres botín»

Diablo Immortal no se lanzará en los Países Bajos ni en Bélgica debido a que el juego hace uso de cofres botín, según ha confirmado Activision Blizzard.

El juego, que se lanzará en móviles y como beta abierta en PC el 2 de junio, ha sido retirado recientemente de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play en los Países Bajos y Bélgica.

Tras preguntar el motivo, el sitio holandés Tweakers recibió una respuesta del responsable de comunicación de Activision Blizzard para Benelux, que confirmó que los juegos no estarían disponibles en Bélgica ni en los Países Bajos.

«Esto está relacionado con las condiciones actuales de funcionamiento de los juegos en esos países,» según la compañía. «Las cajas de botín del juego van en contra de la ley en su país, así que a menos que las restricciones de juego cambien el juego no se lanzará en los Países Bajos y Bélgica».

La compañía ha advertido que no se debe intentar descargar el juego desde la tienda de aplicaciones de otra región, afirmando: «Sería ilegal que descargaras el juego en otro país como Francia. Si consigues ejecutar el juego no se puede garantizar que no seas baneado por ello.»

En abril de 2018, la Comisión Belga del Juego determinó que los cofres botín, como las que se venden por moneda real en el modo Ultimate Team de la FIFA, constituían apuestas. Los jugadores de FIFA en Bélgica siguen sin poder comprar moneda del juego debido al uso de cofres botín