¿Disfrutas de tu año gratuito de Apple TV+? Podrás extenderlo hasta febrero

Si compraste un iPhone, iPad, Mac o Apple TV a partir de septiembre de 2019 del año pasado, recibiste automáticamente un año gratis de Apple TV+. Estas pruebas terminarán a finales de octubre.

La buena noticia es que vas a tener unos meses más para disfrutar del servicio sin coste alguno. Según podemos leer en 9to5mac, Apple extenderá todas las pruebas del Apple TV+ hasta febrero de 2021.

Estos reembolsos y extensiones se aplicarán automáticamente a las cuentas de los usuarios, por lo que los clientes no tendrán que hacer nada para aprovechar la oferta de Apple. Se enviarán notificaciones por correo electrónico en los próximos días.

Si empezaste tu año gratis de Apple TV+ entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de enero de 2020, la fecha de finalización de tu prueba gratuita durará ahora hasta finales de febrero, dándote hasta tres meses más de acceso gratuito.

Si te inscribiste en febrero de 2020 o más tarde, no habrá ningún cambio, ya que tu prueba ya dura más allá de la fecha de febrero.

Si estás en un plan de pago del Apple TV+ durante ese período de «3 meses extra», se te acreditarán automáticamente esos meses.

Es decir, si pagas Apple TV+ mensualmente entre noviembre y enero, tu cuenta de Apple se acreditará con la misma cantidad (4,99 euros al mes, por ejemplo), que podrás gastar en cualquier servicio de Apple facturado en tu cuenta.

Si actualmente pagas por Apple TV+ en un plan anual que se renovará entre noviembre y enero, se extenderá automáticamente hasta febrero de 2021 sin cargo adicional.

Si aún no has canjeado una prueba gratuita del Apple TV+, esa oferta sigue en pie y se aplican las mismas condiciones. Cualquier compra de un iPhone, iPad, Mac, Apple TV o iPod touch es elegible para un año gratis de Apple TV+, que puede ser compartido con hasta seis miembros de la familia a través de Compartir en Familia. Sin embargo, si ya has aceptado un año gratis, no puedes obtener otro.