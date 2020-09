Esta semana, ha aparecido online el código fuente de Windows XP, el antiguo sistema operativo de Microsoft que aún funciona en millones de ordenadores alrededor del mundo.

El código se ha filtrado a través de un fichero torrent que ha sido publicado en 4Chan a principios de esta semana. Numerosos expertos han verificado la autenticidad de los archivos.

Es la primera vez que hemos sido testigos de una gran filtración pública del código fuente de XP, aunque parece que ya llevaba tiempo dando vueltas en círculos privados.

La filtración inicial es enorme, llegando a 43 GB, pero el torrent está lleno de archivos multimedia, la mayoría de los cuales son una colección de patentes de Microsoft.

También se encuentran dentro del torrent varios videos y documentos que difunden teorías de conspiración sobre el fundador de Microsoft, Bill Gates, incluyendo un documental de 30 minutos llamado «Plan de Bill Gates para vacunar al mundo».

La motivación del filtrador no está clara, pero parece probable que sólo tengan odio hacia Bill Gates y Microsoft.

En otra parte del torrent, puedes encontrar una copia en DVD del documental pro-open source The Code: The Story of Linux, un clip de Steve Jobs burlándose de DOS en 1992, y varios pdfs de artículos sobre la fuga de algún código fuente de Windows 10 que ocurrió en 2017.

Según datos recientes, Windows XP sigue funcionando en poco más del 1 por ciento de los sistemas del mundo, incluidos muchos cajeros automáticos. Así que los hackers podrían usar el código fuente para descubrir nuevas vulnerabilidades de XP.