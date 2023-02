El equipo de Nothing reacciona ante los diseños de productos conceptuales creados por fans

Nothing ha publicado un vídeo en el que el equipo de diseño de la compañía reacciona ante los productos «Nothing» creados por los fans, que son básicamente conceptos bastante imaginarios.

El vídeo, de unos 5 minutos de duración, se encuentra debajo del artículo. Verás a dos empleados del equipo de diseño de la empresa reaccionar ante varios productos.

Vea la reacción del equipo de diseño de Nothing ante los productos «Nothing» creados por fans

Se incluyen seis productos conceptuales, entre ellos el Nothing Head (1), el Nothing Watch (1), el Nothing Book (1), el Nothing Smart Speaker (1), el Nothing Wireless Charger y el Nothing Phone (2).

Así, tenemos un par de auriculares aquí, junto con un smartwatch, un ordenador portátil, un altavoz inteligente, un cargador inalámbrico, y un concepto de ventilador del próximo smartphone de la compañía.

Algunos de estos productos son más interesantes que otros en cuanto a diseño, pero todos tienen algo del lenguaje de diseño de Nothing.

El reloj Nothing Watch (1) tiene básicamente un cuerpo transparente, por lo que las partes internas son visibles. La verdad es que tiene un aspecto único. Incluso los botones son transparentes.

El Nothing Book (1) es otro gran ejemplo de diseño llamativo. Este portátil no sólo utiliza la fuente de Nothing en las teclas, sino que tiene un cargador inalámbrico integrado en el lado izquierdo, debajo del teclado, junto al touchpad.

Nothing trabaja constantemente en nuevos proyectos y, quién sabe, puede que se inspire en alguno de estos diseños.