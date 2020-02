El fin de una era: BlackBerry ha muerto (una vez más)

BlackBerry Mobile ha muerto… otra vez. En esta ocasión, ha muerto en los brazos de TCL, la compañía que firmó un acuerdo de tres años para producir smartphones bajo la marca BlackBerry.

Desde que se firmó el acuerdo en diciembre de 2016, TCL ha lanzado diversos modelos de BlackBerry como la Keyone, KEY2, KEY2 LE o Motion. Sin embargo, hoy TCL ha anunciado que no producirá más smartphones bajo la marca BlackBerry.

La nota de prensa indica que, a partir de 31 de agosto de 2020, TCL no venderá más dispositivos móviles bajo la marca BlackBerry, pero seguirá dando soporte a los dispositivos actuales hasta el 31 de agosto de 2022.

La noticia no pilla a sorpresa a nadie ya que TCL no anunció ningún nuevo smartphone BlackBerry el año pasado (si no contamos con el BlackBerry KEY2 RED Edition). Sin embargo, la compañía sí que anunció un smartphone bajo su propia marca el año pasado y planea anunciar tres nuevos modelos en MWC 2020. También fabrica terminales bajo la marca Alcatel.

En realidad, otras dos empresas — Optiemus de India y BB Merah Putih de Indonesia — mantienen los derechos de fabricación de smartphones bajo la marca BlackBerry. Sin embargo, dado que ninguna de las dos ha lanzado tampoco ningún smartphone en los últimos doce meses, no parece muy probable que vayan a hacerlo ahora.