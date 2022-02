El OnePlus 10 Pro no es tan resistente como nos gustaría

Hoy en día, los teléfonos están diseñados para priorizar el diseño frente a la resistencia. De hecho, los teléfonos que están diseñados para ser duraderos no son los más bonitos.

Un video reciente publicado por JerryRigEverything donde pone a prueba la durabilidad del OnePlus 10 Pro se ha saldado con un tremendo destrozo.

En general, el teléfono aguanta bastante bien los arañazos, pero cuando llega el momento de probar la resistente a la torsión, las cosas se tuercen.

En la prueba en la que se trata de doblar el teléfono con las manos, el teléfono se rompe con bastante facilidad y de forma preocupante.

Por supuesto, no es habitual que alguien ejerza fuerza para doblar el teléfono por la mitad, pero el hecho de que pueda romperse con tanta facilidad sugiere que tal vez no deberías guardarlo en el bolsillo trasero, no sea que te sientes sobre él y lo rompas.