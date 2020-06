El OnePlus 8T llegará con carga rápida a 65W según la beta de Android 11

No ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de la serie OnePlus 8 pero, si la compañía no pierde su costumbre, el próximo buque insignia de la compañía se llamará OnePlus 8T y no llegará hasta octubre.

Apenas se sabe nada del teléfono, excepto que no veremos una versión de McLaren ya que ambas compañías han puesto fin a su relación.

El mes pasado, el fabricante registró un nuevo cargador de 65W en el servicio de certificación alemán TÜV Rheinland, lo que ha llevado a pensar que el OnePlus 8T aumentará la potencia de carga del OnePlus 8 Pro. Y ahora, la beta de Android 11 para los actuales OnePlus 8 apunta a lo mismo.

Los fragmentos de código en la aplicación preinstalada de Modo Ingeniería mencionan «Super Warp Charger» y «Carga Rápida de 65W».

El OnePlus 8 Pro ofrece 30W de carga inalámbrica y por cable. La tecnología de carga por cable de 30W llegó con el OnePlus 6T McLaren Edition, así que quizás haya llegado el momento de una actualización.

El OnePlus 8 Pro puede ser recargado hasta más del 50 por ciento de su capacidad en menos de 30 minutos. OPPO, que es propiedad de la misma empresa matriz que OnePlus, ya ha introducido la carga rápida de 65W por cable y la carga inalámbrica de 40W.

Realme, que también forma parte de la misma empresa matriz, también ha llevado esta tecnología al mercado y la solución de OnePlus probablemente se basará en ella. Por lo tanto, es lógico que, al igual que el Realme X50 Pro, el OnePlus 8T tendrá una batería de doble pila.

Además de encontrar pruebas de carga rápida a 65W en el OnePlus 8T, los desarrolladores de la XDA también se encontraron cadenas de texto que sugieren que una nueva variante de color del OnePlus 8 está en camino. La última versión de OxygenOS menciona el tono «Azul hielo», además de los cuatro colores en los que ya está disponible la gama OnePlus 8.