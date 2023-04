El Pixel Fold se deja ver en vídeo antes de su anuncio oficial

No es extraño que se filtren imágenes de los productos de Google antes de su lanzamiento oficial. Ahora ha aparecido un vídeo del Pixel Fold.

Anteriormente habíamos visto renders e incluso imágenes reales del Pixel Fold. El vídeo de hoy nos ofrece la mejor imagen del primer smartphone plegable de Google, aunque omite algunos detalles.

El vídeo fue publicado por el desarrollador Kuba Wojciechowski, conocido por filtrar detalles sobre teléfonos Pixel no lanzados. El vídeo coincide con informes anteriores y las posibilidades de que sea auténtico son altas.

La pantalla interior, que según las filtraciones es un panel OLED de 7,6 pulgadas y 120 Hz, tiene unos biseles superior e inferior considerables, y el superior alberga la rumoreada cámara de 8 MP. La pantalla se ha oscurecido, presumiblemente para ocultar cualquier información que pudiera revelar la identidad de la persona que está detrás de la filtración.

Cuando está encendida, la pantalla no parece tener ningún pliegue, pero cuando no está activa, podemos ver un suave pliegue. El dispositivo se pliega, lo que implica que utiliza una bisagra de gota de agua.

También podemos ver la pantalla exterior, que al parecer mide 5,8 pulgadas, pero está apagada. Parece tener biseles más finos y hay un orificio para la supuesta cámara de 9,5 MP.

Aparte de eso, el vídeo también muestra el lector de huellas dactilares físico y los botones de volumen, así como un atisbo del borde de la barra horizontal de la cámara que albergará las tres cámaras traseras (principal de 48MP + ultrawide de 10,8MP + teleobjetivo de 10,8MP con zoom óptico 5x).

El Pixel Fold ha sido objeto de numerosas filtraciones en los últimos días. Es posible que Google lance un teaser la semana que viene y es probable que se anuncie el 10 de mayo durante Google I/O junto con el Pixel 7a económico y el Pixel Tablet. Se espera que llegue a los estantes el 27 de junio.

En cuanto a las dimensiones, se espera que sea más ancho que el Fold 4 pero no tan alto, lo que significa que no será estrecho y apretado cuando se pliegue, y no tendrá forma cuadrada cuando se despliegue. Se dice que el teléfono es más pesado que el Fold 4, pero ese peso extra se debe aparentemente a la batería más grande de 5.000 mAh.

El Pixel Fold probablemente estará equipado con el chip Tensor G2 y el modelo base con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento podría costar 1.799 dólares.