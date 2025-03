El polémico plan de H&M para sustituir modelos con avatares digitales

El gigante de la moda H&M ha anunciado un nuevo y ambicioso paso hacia la digitalización del sector: planea crear 30 réplicas digitales de modelos humanos a lo largo de este año.

La propuesta de H&M consiste en desarrollar lo que ha denominado “gemelos digitales” de modelos reales. Aunque aún se encuentran en una fase exploratoria respecto a cómo se utilizarán estos avatares, la compañía asegura estar trabajando junto a agencias y con los propios modelos para implementar el proyecto de manera responsable.

Un aspecto destacado de este enfoque es que los modelos conservarán los derechos sobre su réplica digital. Esto les permitiría trabajar para cualquier marca y recibir un pago por cada ocasión en que se utilice su imagen, del mismo modo en que cobrarían por participar en una sesión de fotos tradicional.

El anuncio de H&M ha encendido las alarmas entre profesionales del sector, ya que muchas carreras en la moda ya se consideran inestables.

H&M no es la primera marca en coquetear con la inteligencia artificial en sus campañas. En marzo de 2023, Levi Strauss & Co. anunció su intención de incorporar modelos generados por IA para complementar a los modelos humanos. Sin embargo, tras una oleada de críticas, la empresa tuvo que aclarar que no tenía planes de abandonar por completo las sesiones fotográficas tradicionales.

Más recientemente, en julio del mismo año, la firma española Mango lanzó una campaña promocional de su línea juvenil generada íntegramente por inteligencia artificial, marcando otro paso hacia la automatización visual en la moda.

El auge de las personalidades creadas por IA también ha llegado al mundo de los influencers y modelos virtuales. Algunas de estas figuras ficticias han ganado popularidad en redes sociales, colaborando con marcas reales y generando ingresos como si se tratara de figuras humanas. El fenómeno alcanzó un nuevo hito con la realización del primer concurso de belleza exclusivo para modelos creadas por inteligencia artificial.

El caso de H&M vuelve a colocar el foco sobre una cuestión clave: ¿puede la IA convivir con el talento humano sin desplazarlo? La industria está claramente experimentando con nuevas formas de producción y representación visual, pero el equilibrio entre innovación y protección laboral aún está lejos de definirse.