El primer smartphone con sensor de 1″ ya está aquí

Hace unos años, parecía improbable que un smartphone tuviera sensores de cámara de tamaño equivalente a los de las cámaras fotográficas. Ahora, parece que Sharp, en colaboración con Leica, lo ha conseguido con su buque insignia Aquos R6.

El último dispositivo de Sharp cuenta con un conjunto de cámaras traseras con un sensor de cámara principal de 20 MP y 1 pulgada.

Se trata de un hito importante para la fotografía de smartphones. Muchas cámaras convencionales de gama alta, como la impresionante Sony RX100 VII (🛒 1.200€), también cuentan con sensores de 1 pulgada.

Samsung ofrece actualmente un sensor de 1/1,12 pulgadas, Isocell GN2 de 50 MP, pero aún no ha superado la barrera de la pulgada. También se rumorea que Sony tiene un sensor de 1 pulgada en desarrollo, pero no ha hecho un lanzamiento oficial. No sabemos qué fabricante está detrás del sensor de Sharp.

Sharp afirma que su cámara de 1″ suprime el ruido en las escenas más oscuras y produce un bokeh más natural. Ese sensor ocupa la mayor parte del tercio superior del teléfono, junto con un sensor ToF y el flash también se unen a él. La cámara también cuenta con una lente de siete elementos f/1,9 diseñada por Leica.

Por lo demás, se trata de un smartphone de gama alta con pantalla Pro IGZO OLED de 6,6″ con tasa de refresco variable de 240Hz, procesador Snapdragon 888, 12GB de RAM, 128GB de almacenamiento interno, batería de 5.000 mAh y cámara selfie de 12,6 MP montada en un recorte.

Todavía no se sabe nada de su precio, pero se espera que el teléfono haga su aparición en Japón en la segunda mitad de junio en colores blanco y negro. No está claro si el teléfono será lanzado en otros lugares del mundo.