El próximo Call of Duty correrá en las nuevas consolas en 4K HDR y 120 fps

La próxima entrega delleva el subtítuloy se lanzará el 13 de noviembre.

Hasta el momento, se han confirmado las versiones para PC, PlayStation 4 y Xbox One para esta fecha , pero también llegará a consolas de próxima generación.

Aún no está claro cuándo se lanzará Call of Duty: Black Ops – Cold War para PlayStation 5 y Xbox Series X, entre otras cosas porque las fechas de salida de ambas consolas aún es un misterio.

Es probable que ambas lleguen en noviembre y, cuando llegue el momento, los jugadores de la consola de próxima generación pueden esperar una gran calidad gráfica.

Calidad gráfica de nueva generación

Según informa VentureBeat, Call of Duty: Black Ops – Cold War no solo ofrecerá resolución 4K y HDR, sino también se podrá jugar a una tasa de refresco de 120Hz. Y no solo eso ya que el juego será compatible con trazado de rayos (ray tracing).

Además, la nueva parte de CoD también aprovechará las ventajas de los SSD rápidos, que garantizarán transiciones fluidas entre las escenas.

El juego también tendrá audio 3D mejorado, por lo que será más fácil identificar de dónde viene el sonido en un entorno 3D.

Juego cruzado entre consolas y generaciones

Según Activision, el juego será «intergeneracional». En el modo multijugador, se podrá jugar ente todas las plataformas, de forma que los jugadores podrán formar equipo con sus amigos en PlayStation, Xbox y PC.

Los jugadores podrán jugar entre ellos en las consolas actuales y en las de nueva generación en multijugador y en Warzone, el battle royale de Call of Duty.

El foco de la historia, como es fácil de adivinar, es la Guerra Fría de la era Reagan, y los lugares incluyen Vietnam, Berlín Este, Turquía y la sede de la KGB.