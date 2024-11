El rendimiento de GTA VI en la Xbox Series S no será un problema según Take-Two

Microsoft ha lanzado dos modelos de consolas en su generación actual: la Xbox Series X, la más potente, y su versión de especificaciones reducidas, la Xbox Series S.

Ambas consolas comparten una característica importante: todos los juegos que se publiquen para Xbox deben estar disponibles en ambas versiones de manera simultánea y, en la mayoría de los casos, con las mismas funciones.

Aunque algunos desarrolladores han expresado ciertas reservas sobre el soporte para el hardware menos potente de la Series S, la compañía Take-Two, responsable de Grand Theft Auto VI, no parece tener problemas al respecto.

En su reciente informe financiero, el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, respondió a una pregunta sobre la capacidad de la Xbox Series S para ejecutar GTA VI, un título que promete marcar una nueva era en el mundo de los videojuegos.

Al respecto, Zelnick comentó: «Nosotros apoyamos las plataformas donde están los consumidores, mientras ellos sigan ahí, y encontramos la manera de hacerlo pese a los diferentes niveles de tecnología. Nuestros equipos son realmente buenos en eso. No estoy preocupado en absoluto».

Microsoft también ha introducido una actualización en su línea Xbox Series X|S, que incluye una placa base rediseñada, un sistema de refrigeración mejorado sin la cámara de vapor del modelo anterior y un chip de 6 nm que consume menos energía. Sin embargo, el nivel de rendimiento de ambas consolas se mantiene igual.

«He dicho en varias ocasiones que nunca me ha preocupado hacia dónde va el hardware, principalmente porque no tiene sentido preocuparse por algo que no puedes controlar», añadió Zelnick. «Además, creo en el poder del público. La audiencia estará ahí si tienes un buen producto, así que solo tenemos que asegurarnos de estar presentes en una gama de plataformas».

En cuanto a la plataforma de PC, Zelnick también compartió algunos comentarios interesantes. Durante la misma sesión, señaló que Take-Two ha observado un «gran crecimiento» en esta plataforma y añadió:

Creo que el PC seguirá siendo una parte cada vez más importante del negocio de consolas en el futuro, y para nosotros no es complicado ofrecer soporte para ello. Al final del día, somos selectivos sobre las plataformas que respaldamos, y hacemos que la tecnología funcione siempre que el público sea lo suficientemente grande como para que valga la pena.

A pesar de sus elogios hacia el PC y la amplia audiencia que representa, hasta ahora ni Take-Two ni Rockstar han confirmado una versión de GTA VI para esta plataforma. Por el momento, las únicas consolas confirmadas para el lanzamiento de este esperado título son la Xbox Series X|S y la PlayStation 5. Zelnick también confirmó que el juego sigue programado para lanzarse en el otoño de 2025.