El Samsung Galaxy Z Fold5 solucionará un problema de los plegables

Samsung lleva años trabajando en teléfonos plegables, pero todos los modelos, incluidos los recientes Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4, presentan una arruga visible en el centro.

Ahora parece que Samsung podría finalmente implementar una solución para el problema a través de un cambio de diseño en el próximo Galaxy Z Fold5.

Según un informe, Samsung adoptará una estructura de pantalla estilo «gota de agua» para el Galaxy Z Fold5 con lo que la compañía está llamando internamente una bisagra «mancuerna».

La ventaja de este cambio de diseño sería que, cuando la pantalla esté plegada, no habrá ningún hueco entre las dos mitades del teléfono. La lámina de la pantalla tendrá forma de lágrima cuando se cierre, lo que hará que la curva sea mucho más suave.

Este diseño hará que el pliegue no sea muy visible en el Galaxy Z Fold5. El informe no dice que vaya a desaparecer absolutamente, pero no será tan pronunciado como en los actuales plegables de Samsung.

Otros teléfonos plegables que ya han adoptado bisagras tipo gota de agua para que los pliegues sean menos visibles son el Oppo Find N2 y el Motorola Razr 2022.

OPPO Find N2

No se dice nada en el informe, pero Samsung debería poder utilizar una tecnología de pantalla similar en su próximo plegable de estilo «Flip», el Galaxy Z Flip5.