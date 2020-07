El servicio de streaming xCloud de Microsoft será lanzado en septiembre

Microsoft ha estado probando su plataforma de streaming de juegos Project xCloud a lo largo del año pasado, y hoy Microsoft ha anunciado novedades.

Según ha explicado la compañía, xCloud dejará la versión beta y estará disponible para el público en septiembre como complemento del Xbox Game Pass Ultimate (12,99€/mes).

Además de xCloud (que sólo estará disponible a través de Game Pass Ultimate en el momento del lanzamiento), Game Pass Ultimate también incluye Xbox Live Gold (que se necesita para jugar a juegos online), acceso a Xbox Game Pass que permite jugar a una biblioteca rotativa de más de 100 juegos bajo demanda, y una selección de ventajas y descuentos exclusivos.

Aunque Microsoft ha revelado la ventana de lanzamiento, en una entrevista con The Verge, el jefe de Xbox, Phil Spencer, dijo: «En realidad no tenemos el nombre definitivo todavía, pero no será Project xCloud».

Actualmente, aparte de una prueba muy limitada con Halo: The Masterchief Collection en iOS, la beta de xCloud sólo está disponible en smartphones y tablets Android

«Queremos llevar xCloud, con el tiempo, a todas las pantallas a las que alguien pueda transmitir juegos. En este momento, estamos apuntando a móviles. Hay discusiones en curso y estamos trabajando en ello. Hablaremos más específicamente sobre qué dispositivos móviles durante agosto y el lanzamiento de septiembre,» explica Spencer.

También queda por ver qué tipo de soporte tendrá xCloud para controladores y accesorios de terceros.

Antes de que xCloud salga a la luz pública en septiembre, Microsoft planea mostrar más juegos para xCloud como parte de su evento Xbox Series X la semana que viene.