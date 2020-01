El último firmware de pruebas del Galaxy S20 Ultra elimina dos de las funcionalidades filtradas

💿💻 Oferta Año Nuevo: Consigue tu clave Windows 10 Pro por 11,74€ y Office 2019 Pro por 55,99€ en URCDkey.com [ Ver oferta ]

El 11 de febrero, Samsung llevará a cabo su evento Unpacked en el que esperamos conocer la nueva familia de smartphones Galaxy S20 formada por el Galaxy 20 (pantalla de 6.2″), Galaxy S20+ (pantalla de 6.7″) y Galaxy S20 Ultra (pantalla de 6.9″).

Según una filtración reciente, los tres smartphones tendrán una pantalla con refresco a 120 Hz, lo que supone el doble de la tasa habitual en un smartphone (60 Hz) y un 50% más rápida que el OnePlus 7T y el Pixel 4 con sus pantallas a 90 Hz.

Una mayor tasa de refresco ofrecerá una experiencia más suave a la hora de hacer scroll y, en general, un movimiento más suave en animaciones.

Ahora unos nuevos tweets de la fuente de filtraciones Ice Universe ha revelado que la última versión de prueba del firmware del Galaxy S20 Ultra elimina la opción de una tasa de refresco a 120 Hz a resolución 2K, dejando 60 Hz como única opción. Sin embargo, a resolución Full HD, el usuario podrá elegir entre 120 y 60 Hz.

Otro de los cambios del último firmware es la eliminación de una de las funcionalidades de cámara que se habían filtrado para el Galaxy S20. Nos referimos a la «Vista del Director» que permitiría fijar el enfoque en una persona al grabar un vídeo y cambiar entre cámaras instantáneamente al grabar vídeo.

Esto no significa necesariamente que en la versión final del firmware no vaya a haber opción de 120 Hz a 2K ni opción «Vista del Director», pero es significativo que ya no estén disponibles en el firmware de pruebas.

En cuanto al resto de especificaciones, los tres modelos del Galaxy S20 llevarán un procesador Snapdragon 865 salvo en Europa, donde parece que habrá un Exynos 990 fabricado también en 7nm.

El Galaxy S20 Ultra tendrá una cámara de 108MP que mediante pixel binning 9:1 producirá imágenes de 12MP. También habrá una cámara ultra gran angular y un par de cámaras teleobjetivo con 2x y 5x. La combinación de estas cámaras ofrecerá la funcionalidad «Zoom del Espacio» que producirá zoom híbrido 50x. El Samsung Galaxy S20 Ultra tendrá además un sensor de profundidad ToF.