El Xiaomi 12S Ultra tendrá un sensor de 1 pulgada

Xiaomi presentará la serie 12S el 4 de julio, y hoy ha confirmado los teléfonos que mostrará. Esperamos un Xiaomi 12S, el buque insignia Xiaomi 12S Pro y la «bestia» de la fotografía Xiaomi 12S Ultra.

La compañía ha revelado que este último tendrá un sensor de cámara de 1″ completamente nuevo de Sony, llamado IMX989. Sin embargo, los rumores apuntan a que el mercado global no los va a ver, ya que Xiaomi pretende que la línea 12S sea exclusiva de China.

Xiaomi indica en una imagen que el nuevo IMX989 tiene 1″ de una esquina a otra, pero es una información engañosa.

Cuando se habla de un «sensor de 1 pulgada», esta medida no corresponde a la diagonal sino que es una forma abreviada de decir «sensor tipo 1 pulgada» o, siendo más precisos, «sensor «equivalente a un tubo de cámara de vídeo de una pulgada».

Los descriptores del tamaño del sensor son el tamaño equivalente al tubo de la cámara de vídeo, no el tamaño real del sensor. Por ejemplo, un sensor de 1″ tiene una diagonal de 16 mm (0,63″).

Además, no sabemos si Xiaomi utilizará toda la superficie del sensor. El Xperia PRO-I, por ejemplo, tenía un sistema óptico que sólo utilizaba el centro de su sensor de 1 pulgada. Esto hace que la lente no sobresalga tanto del teléfono, pero técnicamente, el sensor no se utiliza en su totalidad.

Por otro lado, las especificaciones del Xiaomi 12S sugieren una pequeña pantalla AMOLED de 6,28″ con una tasa de refresco de 120 Hz. Tendrá dos opciones de memoria RAM y dos de almacenamiento: 8/12 GB y 128/256 GB, respectivamente.

El conjunto de la cámara trasera será de 50 MP principal + 13 MP ultra gran angular + 5 MP macro, mientras que la cámara frontal es de 32 MP.

Todas estas especificaciones parecen ser las mismas que el Xiaomi 12 – la diferencia será el nuevo chipset Snapdragon 8+ Gen 1 mientras que las cámaras recibirán el tratamiento Leica.