El Xiaomi 14 Ultra llega el 22 de febrero: Las imágenes oficiales ya están aquí

Tras una serie de filtraciones, el Xiaomi 14 Ultra es ahora oficial. El fabricante chino ha anunciado (vía Notebookcheck) finalmente la fecha de lanzamiento del teléfono y ha mostrado «un nuevo nivel de diseño» a través de las primeras imágenes oficiales.

Xiaomi asegura que el 14 Ultra cuenta con una «pantalla inmersiva completamente curva a nivel micro.» Este diseño de pantalla tiene como objetivo mejorar el agarre y la apariencia que ofrecía el modelo anterior.

Hemos visto el mismo diseño en el Xiaomi 14 Pro, que logró que la pantalla pareciera plana y ofreciera una mejor sensación en la mano. Pero no solo se ha mejorado la parte frontal; también se ha puesto atención en la parte trasera.

Las imágenes compartidas por la compañía describen que el Xiaomi 14 Ultra tiene un «diseño totalmente nuevo similar al de una cámara.» Presume el clásico diseño de anillo de cámara por el que destacó el Xiaomi 13 Ultra, pero la compañía afirma que es «más refinado» en el nuevo buque insignia.

Además, Xiaomi describe que el 14 Ultra tiene una curva en la parte trasera «recta y limpia». Con esto, la empresa afirma que ha mejorado el centro de gravedad del diseño, haciendo que el teléfono sea más cómodo de sostener. En cuanto a los laterales, el teléfono cuenta con un «marco de metal completamente envuelto» que viene con «detalles exquisitos».

Aunque las imágenes no mencionan ninguna especificación, confirmaron que el Xiaomi 14 Ultra tendrá cuatro cámaras en la parte trasera. Se rumorea que el teléfono contará con una configuración de cámara cuádruple de 50 MP, con el Sony LYT900 como cámara principal, dos sensores teleobjetivo de 3.2x y 5x, y una cámara ultra gran angular.

La compañía ha confirmado que su nuevo buque insignia se presentará el 22 de febrero en el evento «Full Ecology of People, Cars, and Homes». Esto está a tan solo cuatro días de ahora, así que no tendrás que esperar mucho para conocer todo sobre el Xiaomi 14 Ultra.