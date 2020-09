El Xiaomi Mi 10 Ultra podría llegar a España: 3 Mi Fans podrán probarlo

El Xiaomi Mi 10 Ultra es uno de los smartphones más interesantes del mercado en este momento. No solamente ofrece una gran potencia sino que también tiene la cámara mejor valorada en DxOMark.

El nuevo smartphone llega con una pantalla OLED de 120 Hz, procesador Snapdragon 865, cámara teleobjetivo de tipo periscópico con zoom 120x y carga por cable de 120W.

El único problema de este smartphone es que sólo está disponible en China… por el momento.

Ayer surgieron indicios de un posible lanzamiento global del Xiaomi Mi 10 Ultra en España. Una entrada en el blog de Mi Community indica que tres Mi fans pueden ganar la oportunidad de probar el nuevo smartphone por cortesía de Andrew Wong, que es el country manager de Xiaomi Iberia.

Para tener la oportunidad de probar el Mi 10 Ultra, los fans deben seguir la cuenta de Twitter de Wong, y luego responder en la publicación por qué deberían ser seleccionados para probar el smartphone.

Esto apunta a que Xiaomi podría estar considerando un lanzamiento en España del Mi 10 Ultra, y un comentario al final de la entrada sugiere un evento de lanzamiento:

Ah…pero si no vives en Madrid, no te preocupes que esto no se acaba aquí, ya tenemos otra ULTRA sorpresa por venir en los próximo días.