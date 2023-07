¿Es posible saber quién ha descargado tus vídeos de TikTok?

¿Te gustaría saber quién guarda o descarga tus vídeos de TikTok? ¿Quieres saber si TikTok envía una notificación cuando alguien graba tus videos?

Si quieres descargar el vídeo de una persona y te preocupa que lo sepa, no tienes de qué preocuparte. Los creadores de TikTok pueden ver cuántas veces se han descargado sus vídeos, pero no pueden saber exactamente quién ha hecho esas descargas.

Sin embargo, pueden ver a quién le gustan sus vídeos y quién los ha hecho favoritos. Si ambos han habilitado las vistas de perfil, también verán que has visitado su perfil.

¿Cómo evitar que la gente descargue tus videos de TikTok?

Si quieres evitar que la gente guarde tus videos de TikTok, la aplicación ofrece una opción para desactivar la opción de descarga de tu contenido. Está activada por defecto, pero desactivarla elimina la opción de guardar tus vídeos, impidiendo que la gente descargue tus vídeos.

Desafortunadamente, esto no evitará que alguien grabe tus videos de TikTok. Si quieres prevenir toda copia de tus videos, tu única opción es ocultar o borrar tus videos de TikTok.

¿TikTok te notifica cuando alguien graba tus videos?

No, TikTok no te notifica cuando alguien graba tus videos. Alguien puede empezar a grabar la pantalla de su iPhone o Android mientras ve tus videos y hacer copias de tus videos, y no recibirás ningún tipo de notificación.