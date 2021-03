¿Estamos locos? El Vertu Ayxta Fold 5G plegable cuesta 5.900€ en China

Si los actuales smartphones plegables no te parecen suficientemente lujosos, quizás quieras echar un vistazo a la última creación de la marca de lujo Vertu.

El nuevo plegable de lujo de la marca Vertu, Ayxta Fold 5G, es en realidad un Royole FlexPai 2 con una cubierta trasera de cuero, algunas herramientas exclusivas de Vertu y un precio escandaloso.

Dejando de lado la pantalla, el Vertu Ayxta Fold 5G tiene las mismas especificaciones que un smartphone de gama alta del año pasado: procesador Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento interno.

Sin embargo, la pantalla de este plegable tiene nada menos que 7,8 pulgadas de tamaño. Cuenta con una cámara principal de 64MP y una cámara frontal de 32MP.

Pero todo esto es lo de menos ya que ya que estamos hablando de un dispositivo que actualmente se vende por el equivalente a casi 5.900 euros en JD.com (¡y está rebajado respecto al precio habitual de casi 13.000 euros!).

Lo que han invertido en diseño no lo han gastado en actualizar su software, ya que su capa waterOS 2.0 está basada en Android 10, y no en Android 11. Sin embargo, quien compre un dispositivo de este tipo seguramente no esté tan interesado en sus especificaciones técnicas como en su apariencia.