Estar tarjeta tiene carga inalámbrica y es compatible con la red Buscar de Apple

Nomad acaba de lanzar su nueva tarjeta Tracking Card, un dispositivo ultradelgado compatible con la red Buscar de Apple diseñado para llevar en la cartera y poder rastrearlo fácilmente con un iPhone.

La tarjeta de rastreo tiene un grosor aproximado al de dos tarjetas de crédito (2mm), por lo que no ocupa mucho espacio en la cartera. Además, tiene el tamaño de una tarjeta de crédito estándar, lo que permite llevarla junto con otras tarjetas.

En el mercado existen varias tarjetas de seguimiento compatibles con Buscar, pero, con 2mm de grosor, esta se encuentra entre las más delgadas disponibles.

Por un lado, la tarjeta de plástico negro es bastante simple, con solo un logotipo, y, por el otro lado, tiene un segundo logotipo de Nomad más discreto con líneas grises claras que representan el hardware que contiene la tarjeta. No es identificable como una tarjeta de rastreo, por lo que si alguien roba tu cartera, no se dará cuenta de inmediato de que es rastreable. De hecho, se asemeja mucho a una tarjeta de la habitación de un hotel.

Cuenta con un botón oculto que se presiona para agregarla a Buscar, y añadirla a la aplicación es tan sencillo como abrir la app, pulsar el botón «+» y luego mantener presionado el botón de emparejamiento en la tarjeta. A partir de ahí, se le puede asignar un nombre y un icono, y se puede rastrear junto con otros elementos de Buscar y también con dispositivos Apple compatibles con Buscar.

La tarjeta de Nomad se conecta al iPhone a través de Bluetooth, pero también puede aprovechar toda la red de Buscar, utilizando los dispositivos Apple cercanos si está fuera del alcance de tu propio iPhone. Buscar proporciona la ubicación actual si está contigo, o la última ubicación conocida de la tarjeta si ha sido localizada con la red de Buscar.

Cuando está cerca, la tarjeta puede emitir un sonido, lo que es útil para localizar tu cartera si se ha extraviado en casa o cerca. No tiene la función de Búsqueda de Precisión como las AirTags, por lo que la app Buscar no puede guiarte directamente hacia la tarjeta. El pitido no es lo suficientemente alto como para escucharlo desde otra habitación en la mayoría de los casos.

Puedes configurar la tarjeta para que te notifique si se queda atrás, lo que significa que envía una alerta cuando tu iPhone está fuera de su alcance. Esta es quizás la característica más útil de la red de Find My porque te avisa inmediatamente si has extraviado o dejado caer algo.

Hay opciones para obtener indicaciones hacia la tarjeta en la aplicación Buscar, además de poder compartirla con miembros de la familia para que puedan rastrearla y el Modo Perdido está disponible para añadir tu información de contacto en caso de que se pierda tu cartera. Al igual que con otros accesorios de Buscar, Nomad puede proporcionar actualizaciones de firmware si se necesita nuevo software.

Quizás la mejor característica de la tarjeta es la batería. La batería interna se puede recargar colocando la tarjeta en un cargador basado en Qi, y la carga se muestra mediante un pequeño LED rojo en la tarjeta. La luz se vuelve verde cuando está completamente cargada, y se apaga cuando no hay ningún cargador conectado.

Según Nomad, una sola carga debería durar alrededor de cinco meses, por lo que no será necesario cargarla con frecuencia. Nomad dice que incluye impermeabilización IPX7, por lo que si la tarjeta se moja, sobrevivirá.

Con un precio de 37 euros, la tarjeta de rastreo de Nomad es algo más cara que algunos productos competidores de empresas conocidas como Chipolo, pero tiene carga inalámbrica incorporada y un diseño delgado.