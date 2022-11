Estos fondos de pantalla dejan ver el interior de tu iPhone 14

El conocido diseñador de fondos de pantalla Basic Apple Guy ha lanzado nuevos fondos de pantalla esquemáticos del iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max.

Estos fondos son increíblemente detallados y llegan en diferentes tonos de colores para que elijas el que más te guste.

Basic Apple Guy comparte los nuevos fondos de pantalla de forma gratuita en su blog, donde detalla el increíblemente preciso trabajo de meses que se llevó a cabo.

La pieza clave de estos esquemas es un componente que no había mostrado hasta hoy, el chip A16. Tomando prestado todo lo que aprendí mientras creaba el esquema del MacBook Air M2, diseñé los esquemas del Pro con una placa lógica expuesta.

Ahora bien, normalmente este componente se cubre cuando está dentro del teléfono para proteger la electrónica, pero una vez que vi el desmontaje, no pude evitarlo y traté de recrearlo para el fondo de pantalla.

Me imaginé que tal vez añadiría unas horas de trabajo y unos cientos de piezas extra al diseño. Me quedé corto. Con 2.367 piezas, la placa lógica del esquema del iPhone 14 Pro es una de mis piezas más complejas hasta la fecha, y añadí un montón de horas extra para completar este proyecto. Pero valió totalmente la pena, convirtiéndose en la hermosa pieza de la firma de este proyecto.

Otra parte de este esquema de la que estoy muy orgulloso es de algunas piezas que raramente verás: la cámara TrueDepth, la cámara de infrarrojos y el proyector de puntos escondidos detrás de la isla dinámica.

Aunque a menudo no se ven estas piezas, caen y se esconden detrás de la Isla Dinámica cada vez que se desbloquea el iPhone o se minimiza una aplicación. Quería asegurarme de que no se pasara por alto ningún detalle; incluso para las piezas que no verás el 99% de las veces.