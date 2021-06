Alguien con pocos escrúpulos está utilizando copias pirateadas de videojuegos populares para instalar malware de minería de criptomonedas en los ordenadores de cientos de miles de víctimas.

Esta estrategia ya ha reportado a los delincuentes la friolera de 2 millones de dólares en ganancias.

Los investigadores de Avast han afirmado esta semana que el malware recién descubierto, llamado Crackonosh, ha sido detectado en copias piratas de juegos de PC como Grand Theft Auto V, NBA 2K19, Far Cry 5, The Sims 4 Seasons, Euro Truck Simulator 2, The Sims 4, Jurassic World Evolution, Fallout 4 GOTY, Call of Cthulhu, Pro Evoluton Soccer 2018 y We Happy Few.

El malware no se pone a trabajar inmediatamente nada más instalar el juego infectado. Como muchos virus, se toma un tiempo para no levantar sospechas y pillar a sus víctimas desprevenidas.

Una vez que han paado varios reinicios, se activa un proceso malicioso que fuerza al sistema a entrar en modo seguro, lo que deja fuera de servicio a cualquier herramienta de seguridad y la elimina fácilmente.

«Crackonosh se instala sustituyendo los archivos críticos del sistema Windows y abusando del modo seguro de Windows para perjudicar las defensas del sistema», escribió el analista de malware de Avast Daniel Bene.

«Este malware se autoprotege deshabilitando el software de seguridad, las actualizaciones del sistema operativo y emplea otras técnicas anti-análisis para evitar ser descubierto, lo que hace que sea muy difícil de detectar y eliminar.»

Avast reveló el jueves, de hecho, que había descubierto Crackonosh después de escuchar informes de usuarios que habían visto como su software antivirus Avast había sido eliminado misteriosamente.

El objetivo principal de Crackonosh es la instalación de XMRig, un minero de CPU/GPU. Hasta ahora se han detectado más de 222.000 infecciones, así como más de 2 millones de dólares en Monero minado, una popular criptomoneda, lo que supone una clara demostración de la rentabilidad de este ataque.