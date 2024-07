¡Estoy usando Windows XP original en mi iPad! Así puedes hacerlo tú también

Apple ha aprobado una nueva aplicación de emulación llamada UTM SE, que permite a tu iPhone, iPad e, incluso, a unas Vision Pro, emular un hardware de PC para ejecutar sistemas operativos de escritorio reales.

El principal problema de UTM SE es su rendimiento limitado, ya que Apple no permite utilizar un compilador de tiempo de ejecución (JIT) para traducir el software al código que tu dispositivo puede entender antes de ser ejecutado.

Por ello, en un iPad, UTM SE funciona bastante lento para cualquier cosa que no sea ejecutar sistemas operativos antiguos. Por eso, he elegido instalar Windows XP, que tiene ya unos años.

Mi experiencia con UTM SE en el iPad Pro M4

He probado UTM SE en mi iPad Pro M4 de 2024, el dispositivo móvil más potente de Apple. Crear una máquina virtual para ejecutar Windows es especialmente fácil si utilizas una de las máquinas preconfiguradas de UTM, las cuales puedes descargar.

Yo descargué una de estas, descomprimí el fichero ZIP y la usé prácticamente tal cual venía. Luego, descargué un fichero ISO desde aquí, lo seleccioné en la opción de IDE Drives en la configuración de la máquina y la inicié.

Entonces comenzó la instalación de Windows XP. La primera parte duró unos 10 minutos y, después, comenzó la instalación en sí. En la pantalla se podía leer que la instalación se completaría en unos 39 minutos y, aunque no he tomado tiempos, me parece una cifra bastante realista.

Una vez que terminó la instalación, pude disfrutar del sistema operativo con el que tantas horas pasé cuando era (más) joven. Ahora bien, el sistema se mueve algo lento. Las nuevas ventanas tardan unos segundos en abrirse y la experiencia no es del todo fluido.

Dicho esto, no es escandalosamente lento y, seguramente, hasta se compare bien con alguno de los viejos ordenadores que tuve en casa con este sistema operativo. Los discos duros de la época no eran especialmente rápidos.

Uno de los problemas que he encontrado es que el trackpad del Magic Keyboard no funciona, por lo que es necesario recurrir a un ratón externo o usar el dedo sobre la pantalla para mover el ratón. El teclado, sin embargo, si que funciona sin problemas.

Navegar por Internet es misión imposible, ya que la mayoría de las webs no funcionan con el navegador incluido (Internet Explorer 8). Mi propia web, Teknofilo.com, se resiste a cargar en el navegador, ya que la plataforma de seguridad Cloudflare que tengo por delante lo detecta como una amenaza.

Dejando a un lado el rendimiento, usar Windows XP en un iPad es una experiencia que te lleva al pasado. Puedes volver a jugar al solitario o el buscaminas, así como navegar por los coloridos menús de la época. Ojalá en algún momento se permita el uso de un compilador JIT para disfrutar de un rendimiento más alto.