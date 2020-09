Ahora que las reservas de las Xbox Series X y Series S ya están abiertas, mucha gente anda como loca por hacerse con una de esas unidades.

Al igual que ocurrió con los PS5, no es fácil encontrar las consolas de Microsoft en stock, por lo que muchos compradores pulsan sobre el botón de Comprar sin fijarse demasiado en lo que están adquiriendo.

Según varias publicaciones en Twitter, muchas personas han hecho por error un pedido de la Xbox One X o la Xbox One S en lugar de la Series X o la Series S.

Este fallo no parece estar limitado a unos pocos clientes sino que, como ha señalado Andrew Alerts en Twitter, las ventas de la Xbox One X en Amazon han aumentado en un 747%. Podemos asumir que esto tiene que ver con gente haciendo pedidos equivocados, aunque seguramente algunos fueron a propósito.

Si eres uno de los que ha comprado una Xbox One X en lugar de la Series X, puedes consolarte sabiendo que hasta la mismísima Microsoft se confunde con los nombres. Como señala Tom Warren de The Verge, Microsoft incluso llamó a la consola «Xbox One Series X» en una de sus páginas web..

Dicho esto, si has hecho un pedido de la Xbox Series X o Series S, quizá sea buena idea que revises tu correo electrónico de confirmación para asegurarte de que has pedido la consola de nueva generación de Microsoft.