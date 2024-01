Fingir estar desnudo puede acarrearte un baneo en Twitch

Las políticas de Twitch alrededor del contenido de índole sexual están cambiando una vez más, después de que lo hicieran en diciembre. La nueva política prohíbe la «desnudez implícita» por parte de los streamers.

La desnudez siempre ha sido un asunto controvertido en las plataformas de streaming de vídeo y redes sociales. Aunque la mayoría de las plataformas prohíben el contenido explícito, otras no son tan estrictas.

Twitch no permitía a los streamers estar completa o parcialmente desnudas, pero la nueva política prohíbe incluso insinuar o fingir que están total o parcialmente desnudos.

No permitimos que los streamers estén total o parcialmente desnudos, incluyendo la exposición de genitales o nalgas. Tampoco permitimos que los participantes den a entender o sugieran que están total o parcialmente desnudos, lo que incluye, entre otras cosas, cubrir los pechos o los genitales con objetos o barras de censura. No permitimos el contorno visible de los genitales, aunque estén cubiertos. La emisión de menores desnudos o parcialmente desnudos está siempre prohibida, independientemente del contexto. A quienes se presenten como mujeres, les pedimos que se cubran los pezones y no dejen al descubierto la parte inferior del pecho. El escote no está restringido siempre que se cumplan estos requisitos de cobertura y quede claro que el streamer lleva ropa. Todas las serpentinas deben cubrir la zona que va desde las caderas hasta la parte inferior de la pelvis y las nalgas.

La pltaforma no permite mostrar genitales, incluso si están tapados. Las streamers femeninas están obligadas a cubrir sus pezones y no exponer la parte inferior de su pecho, pero sí pueden mostrar escotes. La compañía está trabajando en una funcionalidad para difuminar las miniaturas categorizadas como «contenido sexual», incluso aún cuando este contenido no se muestra en la página principal.

Twitch también está desarrollando algunos ajustes para que los usuarios puedan filtrar y personalizar su experiencia en función de las etiquetas de los contenidos.