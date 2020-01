Fortnite castigará a los jugadores que hagan señales a sus oponentes

Fortnite ha publicado nuevas reglas para intentar frenar las trampas en las partidas competitivas. Las nuevas directrices prohíben la comunicación de los jugadores con los oponentes.

Fortnite no permite el chat de voz con los oponentes, por lo que los jugadores utilizan otros medios para comunicarse, como saltar o mover su pico. A simple vista, estas nuevas reglas contra el uso de señales con los oponentes tienen sentido, pero podrían tener algunas consecuencias consecutivas para el juego competitivo.

En una publicación titulada «Actualización sobre el uso de señales: Fornite competitivo 2020», Epic Games concretó las reglas con respecto a hacer equipo con los oponentes

Durante todo el pasado año, los jugadores han estado mandando y recibiendo señales con más frecuencia en las competiciones oficiales de Fortnite, hasta tal punto que muchos han empezado a tener dudas sobre el alcance de esta regla. Para 2020, empezando el 20/01/2020, vamos a tomar medidas contra todo tipo de comunicaciones entre rivales donde se utilicen las señales dentro del juego en los torneos oficiales. Aquí se incluyen, entre otras cosas: Girar el pico

Usar gestos

Lanzar juguetes

Saltar Ahora, cualquier caso de uso de señales como los indicados arriba conllevará una penalización por formar equipos/aliarse con otros. Queremos dejar muy claro que el estilo pacifista de juego sigue estando permitido, pero si se incluyen señales, revisaremos el caso y tomaremos las medidas apropiadas para aplicar una penalización por formar equipos/aliarse con otros. Los jugadores reincidentes pueden recibir penalizaciones mayores.

Algunos jugadores no están contentos con estas medidas. Muchos jugadores han bromeado con que Fornite «ha prohibido saltar» y están preocupados porque acciones como saltar repetidamente para evitar francotiradores pueda ser consideradas formar equipo/aliarse. Un trabajador de Epic señaló en Reddit que «los jugadores de la competición no deberían tener nada de qué preocuparse si el salto no tiene como objetivo hacer una señal».

Las nuevas reglas también afectarán a una práctica común en el juego competitivo. Muchos jugadores giran el pico entre sí para mostrar que son amigables, especialmente en Capítulo 2. Dos jugadores que huyen de la tormenta tienen todas las de perder si inician una pelea, ya que al daño que se infligen se une el de la propia tormenta. Por eso, la mayoría de los jugadores prefieren una tregua cuando están moviéndose.

Epic ha prohibido esta práctica, dejando a la comunidad de jugadores bastante desconectada. Ninja, uno de los mejores jugadores de Fornite, afirma que entiende las razones pero no está de acuerdo con la implementación. En lugar de prohibir las treguas. Epic debería añadir más movilidad.

Epic ha confirmado que «tomará acciones contra jugadores que intentan hacer señales o comunicarse con sus oponentes a través del pico o de cualquier otro método de comunicación dentro del juego. No tomaremos medidas contra jugadores por rotar, saltar mientras corren o por tener un estilo de juego pacifista».

La aplicación de las nuevas normas va a ser difícil, y queda por ver cuáles serán las consecuencias.