FusionBrain.AI: Crea imágenes con IA en segundos en esta web gratuita sin registrarte

Fusion Brain es un portal gratuito donde los investigadores del Instituto AIRI alojan modelos de IA de código abierto para generar imágenes en base a descripciones de texto.

Se trata de una web muy fácil de usar y no requiere ningún registro. Se introduce una descripción en inglés, como «2 happy cartoon pigs running out of a room with the door open», se pulsa en Create y, en unos pocos segundos, el sitio web produce una imagen que puede recortarse a la relación de aspecto deseada y descargarse.

Lo bueno es que las imágenes generadas son de una calidad más que aceptable y, además, puedes seleccionar diferentes modelos de IA para obtener imágenes en distintos estilos: anime, cyberpunk, foto detallada, Picasso, render 3D, dibujo animado,etc.