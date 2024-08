Gemini Live: El asistente de IA más avanzado ya está disponible

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

Durante años, hemos recurrido a asistentes digitales para tareas simples como establecer alarmas, reproducir música o controlar dispositivos inteligentes en nuestros hogares. Estas herramientas han simplificado nuestras vidas, permitiéndonos ahorrar tiempo valioso día a día.

Pero con la llegada de la inteligencia artificial (IA) generativa, estamos entrando en una nueva era de asistencia que promete simplificar tareas complejas y ahorrarnos horas en lugar de solo minutos.

Gemini live: una experiencia conversacional mejorada

Ahora, gracias a la integración de IA generativa, Gemini no solo responde a comandos, sino que también mantiene conversaciones fluidas, naturales e intuitivas. Con Gemini Live, puedes hablar con tu asistente como si fuera un amigo en tu bolsillo.

Ya sea que necesites ideas para posibles trabajos relacionados con tus habilidades, o simplemente practicar una conversación importante, Gemini puede ayudarte.

Esta función no solo te permite charlar en cualquier momento, sino que también ofrece la posibilidad de pausar y reanudar la conversación cuando lo necesites. Además, Gemini Live funciona manos libres, lo que significa que puedes continuar la conversación incluso cuando tu teléfono está bloqueado o mientras realizas otras tareas.

A partir de hoy, Gemini Live está disponible en inglés para los suscriptores de Gemini Advanced. Y en las próximas semanas, se ampliará a iOS y a otros idiomas. Además, se han añadido diez nuevas voces para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu estilo y preferencias.

Integración con aplicaciones para una ayuda diaria más eficiente

Gemini no se limita a conversaciones; también está profundamente integrado con las aplicaciones y herramientas que ya usas, como Keep, Tareas, y YouTube Music. Esto significa que puedes realizar tareas complejas sin necesidad de cambiar entre aplicaciones.

Por ejemplo, si estás organizando una cena, puedes pedirle a Gemini que busque una receta en tu Gmail y añada los ingredientes a tu lista de compras en Keep, todo sin necesidad de proporcionar detalles adicionales.

Próximamente, se lanzará una extensión de Calendario que permitirá, entre otras cosas, tomar una foto de un folleto de un evento y preguntarle a Gemini si estás libre ese día. Incluso, podrás pedirle que te recuerde comprar ciertos artículos si asistes.

Una experiencia más integrada en Android

En dispositivos Android, Gemini se integra a un nivel muy profundo, proporcionando una asistencia contextualizada exactamente cuando la necesitas. Puedes activar Gemini simplemente manteniendo presionado el botón de encendido o diciendo «Hey Google».

Desde allí, puedes utilizar funciones como «Buscar en pantalla» para obtener ayuda relacionada con lo que estás viendo, o hacer preguntas sobre un video en YouTube que estés reproduciendo.

Gemini también permite una interacción directa con varias aplicaciones, facilitando tareas como arrastrar y soltar imágenes generadas por la IA directamente en Gmail o en Mensajes de Google.

Un nuevo concepto de asistencia personal

Aunque Gemini es relativamente nuevo, ya está demostrando ser un asistente versátil que puede ayudar en una variedad de tareas, desde actualizar listas de compras hasta preparar entrevistas de trabajo. Sin embargo, con el poder de la IA también llegan nuevos desafíos, como la posibilidad de que las respuestas sean inesperadas o inexactas en algunas ocasiones.

Para abordar estos desafíos, Google ha introducido modelos más rápidos y precisos, como Gemini 1.5 Flash, que mejoran la calidad y la velocidad de las respuestas. En los próximos meses, se espera que Gemini siga evolucionando, integrándose más profundamente con servicios como Google Home, Teléfono y Mensajes.