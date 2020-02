Tras la entrada de Huawei en la Lista de Entidades de Estados Unidos, la compañía china se vio privada de la posibilidad de hacer negocios con compañías estadounidenses. Una de las peores consecuencias de este hecho es que Huawei no puede incluir los servicios y aplicaciones de Google en sus smartphones.

La ausencia de estos servicios hace que smartphones recientes como el Mate 30 Pro sean unas bestias en cuanto al hardware pero presenten algunas carencias importantes en cuanto al software. Aunque es posible instalar los servicios de Google por fuera, la compañía está advirtiendo a los usuarios de los peligros que esto puede suponer.

Tristan Ostrowski, director legal de Android y Play Services, ha manifestado lo siguiente:

Seguimos recibiendo muchas preguntas acerca de los nuevos dispositivos de Huawei (e.g. los nuevos modelos que se lanzan ahora, o los modelos anteriores lanzados tras el 16 de mayo de 2019 pero que empiezan a estar disponibles en nuevas regiones del mundo) y si las apps y servicios de Google pueden ser utilizados en estos servicios. Queremos proporcionar guías claras para aquellos que preguntan estas importantes cuestiones. Debido a las restricciones gubernamentales, las apps y servicios de Google no están disponibles para ser precargadas o cargadas por fuera en nuevos dispositivos de Huawei. Tristan Ostrowski, director legal de Android

Ostrowski también ha aclarado que Google solo pone sus servicios y apps a disposición de dispositivos certificados con Play Protect. Dado que Google ya no puede colaborar con Huawei, los smartphones de la compañía china ya no están certificados y, por tanto, no son aptos para utilizar GMS.

También avisa a los usuarios de que cargar por fuera las apps es arriesgado ya que la APK que contiene la app puede haber sido alterada. «Además, las apps de Google cargadas por fuera no funcionarán de manera fiable porque no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificados en los que la seguridad puede haber sido comprometida.»

A día de hoy, aunque es posible instalar los servicios de Google en smartphones como el Mate 30 Pro, la experiencia no es la misma que en un smartphone certificado por Google. Algunas apps de bancos no se ejecutan al no ser un dispositivo certificado, el sistema de pagos Google Pay no está disponible y apps como Netflix no reproducen contenidos en HD al no tener el smartphone la certificación Widevine.

Ostrowski también aclara que los teléfonos de Huawei vendidos antes del 16 de mayo de 2019, el día en que Huawei fue añadido a la Lista de Entidades, seguirán siendo soportados de Google y tendrán acceso a todas las aplicaciones y parches de seguridad.