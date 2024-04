Google cierra otro servicio: VPN de Google One dejará de funcionar

Google ha anunciado recientemente una serie de cambios que afectarán a sus usuarios. Uno de los cambios más destacados es la eliminación del servicio VPN dentro de Google One.

En octubre de 2020, Google introdujo una nueva característica como parte de su servicio de almacenamiento en la nube Google One. Esta función, conocida simplemente como VPN de Google One, se incluyó para proporcionar a las personas una manera sencilla de cifrar sus comunicaciones de internet.

El servicio estaba disponible para suscriptores que pagaban planes que incluían 2TB de almacenamiento en la nube o más en países como España.

Sin embargo, ese servicio pronto dejará de estar disponible para esos usuarios. Los suscriptores de Google One han recibido un correo electrónico esta semana informándoles que la VPN de Google One se cerrará en algún momento «más tarde este año».

El correo a los usuarios de Google One no ofreció una razón específica para el cierre de la función VPN. Sin embargo, según una declaración de un portavoz de la empresa a 9to5Google, se está cerrando porque el equipo «descubrió que simplemente la gente no la estaba usando». La declaración añadió que la eliminación de la función permitirá al equipo «soportar características más demandadas con Google One».

Aunque la función VPN de Google One pronto dejará de estar disponible, los propietarios de smartphones como el Google Pixel 7 o posterior aún podrán utilizar el servicio VPN integrado de Google de forma gratuita.

Además de la eliminación de VPN de Google One, la compañía también reveló que dejará de ofrecer envío gratuito para algunos pedidos de impresión para su servicio Google Fotos en Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. La oferta de envío gratuito terminará el 15 de mayo.

Google también anunció que ofrecerá acceso gratuito a muchas características basadas en inteligencia artificial disponibles en su servicio de Fotos a más usuarios el 15 de mayo. Esto incluirá el uso gratuito limitado de la herramienta Magic Editor, que anteriormente era exclusiva de Pixel.