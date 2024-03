Google culpa a Apple de que no haya todavía una alternativa real a los AirTags en Android

En el evento Google I/O 2023, Google anunció una actualización de la red de búsqueda de dispositivos de Android. Los dispositivos Android pronto podrían localizar dispositivos cercanos a través Bluetooth, y la red también se abriría a rastreadores Bluetooth de terceros (equivalentes a AirTags de Android).

El resultado sería que la red de búsqueda de dispositivos de Android se volvería tan amplia como la red Buscar de Apple, e incluso más debido a la popularidad global de Android.

Pero el anuncio se hizo hace casi un año, y aún estamos ahí. Si te preguntas a quién culpar por el retraso, Google tiene una respuesta clara: Apple.

Google compartió una actualización en julio de 2023 de que el lanzamiento de la red Buscar se retrasó hasta que «Apple implemente protecciones para iOS». Más específicamente, Google estaba trabajando en colaboración con Apple para ayudar a finalizar la especificación conjunta de alertas de rastreador no deseado «para fin de año».

Sin embargo, el tiempo ha pasado y la actualización de la red Buscar mi Dispositivo de Android aún no ha llegado. ¿Cuál es la causa ahora? La respuesta sigue siendo la misma: Apple.

La especificación en la que Google y Apple están trabajando se llama «Detección de rastreadores de ubicación no deseados», que está pasando por un proceso largo y extenso para convertirse en un estándar de Internet. La implementación de alertas de rastreadores no deseados de Apple se basaría en esta especificación, pero no estaba claro si Apple estaba esperando a que la especificación se convirtiera en un estándar de Internet. Esto no ocurrirá antes de julio de 2025, cuando se presentará un documento de estándares.

El informe señala que Google ha aclarado que lo que Apple realmente estaba esperando era «una implementación de producción de la especificación para alertas de seguimiento no deseadas» en lugar de una versión finalizada real de la especificación. Esta implementación de producción se publicó en diciembre de 2023, y la «versión de integración» del estándar está disponible. Ahora falta que Apple implemente las alertas de rastreadores no deseados en iOS.