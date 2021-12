Google despedirá a los empleados que no se vacunen frente al COVID-19

Una reciente orden ejecutiva de la Casa Blanca estableció que las empresas con «100 o más empleados» deben «garantizar que cada uno de sus trabajadores esté completamente vacunado o se someta a pruebas de COVID-19 al menos una vez por semana«. Los empleados deben recibir la vacuna antes del 4 de enero.

En respuesta a esta orden, Google ha emitido un comunicado interno en el que detalla sus planes para cumplir con la orden y conseguir que los empleados vuelvan a la oficina de Mountain View.

Google empezará a ponerse en contacto con los empleados no registrados el 18 de diciembre, pidiéndoles una prueba de vacunación.

El 18 de enero, los empleados no vacunados que no hayan recibido una exención médica o religiosa recibirán una «licencia administrativa pagada» durante 30 días, seguida de seis meses de «licencia personal no pagada» que incluye tres meses de beneficios completos. Después, si el empleado sigue sin cumplir, Google lo despedirá.

Los trabajadores cuyo trabajo no requiera ir a la oficina en absoluto podrán recibir permiso para «trabajar permanentemente de forma remota en adelante», pero la mayoría deberá volver a la oficina tres días a la semana.

Google ha iniciado esta política en Estados Unidos y dice que la ampliará a las oficinas de otros países «a medida que la normativa local lo permita.»