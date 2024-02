Google empieza a mostrar un aviso de seguridad en los teléfonos Pixel y Galaxy

💻 ¡Libera el nuevo poder de Office! ¡Office Pro Plus por solo 25,25€ esta semana! [ Saber más ]

En un esfuerzo por combatir el malware y proteger a los usuarios, ha comenzado a aparecer una nueva advertencia de Navegación Segura en algunos dispositivos Samsung Galaxy y Google Pixel.

De acuerdo con una reciente publicación en X de Mishaal Rahman: «Google está implementando una nueva página de ‘Navegación Segura de Android’ para los usuarios, que le permite ver qué aplicaciones admiten la función, así como un interruptor de ‘protección contra amenazas en vivo’ que habilita una ‘detección de amenazas más precisa'».

Después de comprobar mis propios dispositivos Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8 y Google Pixel 8 Pro, no he visto rastro de esta nueva página. Al parecer, es una actualización del lado del servidor, por lo que no está relacionada con una actualización de Android.

La Navegación Segura de Android es un sistema que se ejecuta en segundo plano mientras usas Internet y puede alertarte sobre amenazas mientras navegas utilizando aplicaciones compatibles. Por ejemplo, el sistema te alertará sobre el peligro de un enlace que te lleva a un sitio de phishing conocido.

En los últimos meses, ha habido un aumento tanto en el número como en la sofisticación del malware y el software de phishing. Esta nueva implementación muestra que Google está trabajando para fortalecer las defensas de Android contra amenazas, un paso bienvenido para la seguridad de los usuarios de Android.

Todos los dispositivos con servicios de Google, no solo los Galaxy y Pixel, deberían ver esta actualización de navegación segura con el tiempo.