Google gana la batalla legal a Sonos y recuperará funciones en sus altavoces Nest

Sonos y Google llevan varios años enfrentados por una disputa de patentes. Sin embargo, parece que se han acabado las peleas, ya que un juez federal se ha puesto del lado de Google y le ha concedido una victoria frente a la empresa de audio.

El juez ha rechazado otras dos patentes de Sonos por ser «inválidas», lo que afecta directamente a la capacidad de los altavoces inteligentes Nest de Google para formar grupos de reproducción. Esto significa que el veredicto anterior, que obligaba a Google a pagar 32,5 millones de dólares, ya no aplica.

Además, «este no fue un caso de un inventor que llevó a la industria a algo nuevo», añadió el tribunal. «Se trataba de un caso en el que la industria lideraba con algo nuevo y, sólo entonces, un inventor salía de la nada para decir que a él se le había ocurrido la idea primero.»

Google comenzó a introducir su propia tecnología multiroom en sus dispositivos en 2015, pero Sonos esperó hasta 2019 para presentar la demanda por infracción y esperó un año más para desplegar la tecnología en sus propios dispositivos de altavoces.

A lo largo de la disputa, Google se enfrentó a la prohibición de importar varios de sus productos en 2022 tras la decisión de la ITC de ponerse del lado de Sonos. La empresa también tuvo que lidiar con la reducción de la calidad de sus altavoces Nest y Chromecast como resultado.

Tras la victoria de Google, se ha apresurado a devolver esas funciones a sus consumidores, según una entrada del blog. Google declaró que estaba «feliz de compartir» que pronto devolverá a sus altavoces la capacidad de pertenecer a múltiples grupos de altavoces. La actualización se desplegará en las próximas 48 horas (es decir, el jueves) para la aplicación Google Home en Android, y llegará «pronto» para iOS.

A pesar de que un juez federal de EE.UU. revocó un veredicto anterior, Sonos no parece satisfecho con el resultado final y, según The Verge, no cejará en su lucha contra grandes empresas tecnológicas como Google.