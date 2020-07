Google hará copias de seguridad gratuitas de tu móvil Android o iOS

Google va a aportar un poco más de paz mental a los usuarios de Android, así como también a los usuarios de iOS.

La compañía ha anunciado hoy copias de seguridad automáticas de forma gratuita para los usuarios de dispositivos Android, tengan o no una suscripción a Google One. En caso de que no tengas una suscripción, estas copias utilizarán espacio de los 15 GB gratuitos.

Los datos vitales del smartphone como contactos, fotos, vídeos, citas de calendario y mensajes estarán a salvo si tu dispositivo tiene algún problema. Esta característica estará disponible en aquellos mercados donde Google One está disponible.

Si tienes un iPhone o iPad, también podrás hacer uso de esta funcionalidad gracias a una futura app de iOS que permitirá respaldar imágenes, vídeos, contactos y citas de la agenda con Google.

En cierta forma, esta funcionalidad es la consolidación de características que ya están disponibles a través de aplicaciones separadas como Google Photos.

Google One ofrecerá un nuevo gestor de almacenamiento en su app y sitio web que mostrará cómo estás usando el espacio y te ofrecerá formas de liberar espacio eliminando archivos grandes, correos electrónicos basura y otros elementos que no necesitas.

La funcionalidad llegará a Android en los «próximos días», mientras que la app de iOS estará lista «pronto». Estas herramientas son para consumidores, dijo Google, y no llegarán a los usuarios empresariales de G Suite.

Esta funcionalidad es, hasta cierto punto, una forma de contrarrestar iCloud, que realiza copias de seguridad automática de los dispositivos de Apple. Aunque existen formas de salvaguardar tu información más valiosa en Android, ahora resultará más sencillo.

Al mismo tiempo, no hay duda de que esto ayudará a Google a vender One. Cuanto más probable sea que hagas una copia de seguridad de tus datos en la nube de Google, más probable es que necesites almacenamiento adicional.