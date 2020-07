Google prohibirá el modo belleza por defecto que fuerzan algunos smartphones

El modo Belleza se ha convertido en una de las funciones más habituales en las apps de Cámara de los fabricantes de smartphones.

En la mayoría de los casos, es posible desactivar este modo para conseguir fotografías más realistas, pero algunos fabricantes incluyen siempre un cierto nivel mínimo de mejora del tono y textura de la piel que no se puede desactivar por completo.

Google no parece estar muy contento con esta idea de acuerdo a una copia preliminar del documento CDD (Compatibility Definition Document) de Android 11 que establece las guías que deben seguir los fabricantes para que su smartphone esté certificado.

De acuerdo a Mishaal Rahman de XDA Developers, un nuevo apartado en la sección de Cámara indica lo siguiente:

Para cualquier API android.hardware.camera2.CameraDevice o android.hardware.Camera.API, DEBE asegurar que el aspecto facial NO es alterado incluyendo pero sin limitarse a alterar la geometría facial, tono de piel facial o suavizado de la piel facial

Esto significa que la app de Cámara no podrá aplicar un modo belleza forzado al capturar la fotografía, pero esto no quiere decir que no pueda aplicarse a posteriori si el usuario así lo desea.

Sin duda, esto son buenas noticias para quienes quieren mostrarse tal y como son, sin filtros ni mejoras que desvirtúen su aspecto por mucho que algunos fabricantes se empeñen en lo contrario.