Honor Magic V3: Primeras impresiones del plegable más fino

Hace unos días, Honor anunció su nuevo plegable Honor Magic V3 en China. Por el momento, no tenemos información sobre si el dispositivo llegará a España, pero he tenido oportunidad de tener una primera toma de contacto con el teléfono en su versión china. El Honor Magic V3 destaca por ser uno de los más delgados y ligeros del mercado, con solo 9,3 mm cuando está plegado (4,4 mm cuando está desplegado) y 230 gramos de peso. Realmente, he quedado sorprendido por lo compacto que resulta este teléfono cuando está cerrado. Es significativamente más delgado que el Samsung Galaxy Z Fold6 cuando está cerrado (12,1 mm) y su grosor no es muy superior a otros smartphones no plegables. Lo mejor de todo es que esta delgadez no viene acompañada de sacrificios. El Honor Magic V3 no prescinde de la carga inalámbrica, ni de resistencia al agua IPX8 ni de una gran batería (incluye nada menos que 5.150 mAh).

El Honor Magic V3 tiene una pantalla OLED de 6,4 pulgadas en el exterior y una pantalla OLED de 7,9 pulgadas en el interior. La pantalla interior tiene una resolución de 2156 x 2344 y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Aunque el pliegue en medio de la pantalla sigue presente, HONOR ha reducido ligeramente la hendidura. He podido compararlo con el Honor Magic V2 y la diferencia es pequeña. Con un Snapdragon 8 Gen 3 a bordo, el rendimiento del Honor Magic V3 es excelente. El teléfono es rápido y fluido, y no he experimentado ningún parón al moverme por la interfaz en el tiempo que lo he podido probar.

A falta de utilizar el teléfono durante varios días, su batería de 5.150 mAh debería proporcionarle una buena autonomía. Y si te quedas sin batería, la carga rápida por cable a 66W e inalámbrica a 50W permite recargar el teléfono en poco tiempo. El sensor de huellas dactilares del Honor Magic V3 está ubicado en el lateral, integrado en el botón de encendido. Puestos a pedir, me hubiera gustado ver un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla exterior, como el que ofrece Vivo.