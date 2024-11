Huawei dirá adiós definitivamente a Android el año que viene

HUAWEI ha dado un paso en su evolución tecnológica al presentar sus nuevos smartphones insignia, la serie Mate 70 y el Mate X6 plegable, en el mercado chino.

Sin embargo, la verdadera novedad va más allá del hardware: la marca está marcando su distanciamiento definitivo de Android con el lanzamiento de Harmony OS Next, un sistema operativo desarrollado completamente en casa y libre de influencias tecnológicas de Estados Unidos.

Un sistema operativo 100% independiente

Desde el debut de Harmony OS en 2019, HUAWEI había utilizado la infraestructura de Android como base. Con Harmony OS Next, esto cambia radicalmente: la nueva plataforma deja atrás cualquier dependencia de Android, incluyendo la compatibilidad con sus aplicaciones. Este giro podría convertirse en un desafío importante para la adopción inicial por parte de los usuarios.

No obstante, HUAWEI no ha dejado nada al azar. La compañía ha colaborado estrechamente con desarrolladores y ya cuenta con unas 10.000 aplicaciones compatibles con Harmony OS Next, con la ambiciosa meta de llegar a las 100.000 en los próximos meses.

El debut del Mate 70 y el Mate X6

La serie Mate 70 será la primera en estrenar Harmony OS Next, pero con una peculiaridad: no incluirán el nuevo sistema operativo desde el principio. En su lugar, estos dispositivos se lanzarán con Harmony OS 4.3, una versión que aún conserva ciertos elementos de Android. Posteriormente, los usuarios podrán actualizar a Harmony OS Next cuando esté disponible.

HUAWEI planea que, a partir de 2025, todos sus dispositivos nuevos vengan de fábrica con este sistema operativo, marcando así el inicio de una nueva etapa tecnológica para la marca.

La transición de HUAWEI hacia una experiencia completamente desvinculada de Android no solo representa un cambio significativo para la compañía, sino que también tiene el potencial de impactar la industria tecnológica global.

La gran incógnita es cómo reaccionarán los usuarios y desarrolladores, especialmente en China, donde Android domina ampliamente el mercado. HUAWEI confía en que Harmony OS Next ofrecerá una experiencia de usuario lo suficientemente atractiva para convencer a los consumidores y consolidar su ecosistema independiente.

El futuro de Huawei: una apuesta arriesgada pero prometedora

La estrategia de HUAWEI es un claro ejemplo de innovación y resiliencia frente a desafíos externos. Si la compañía logra superar las barreras iniciales, Harmony OS Next podría posicionarse como un fuerte competidor en el panorama de los sistemas operativos. Por ahora, queda esperar para ver si esta apuesta se convierte en el éxito que HUAWEI anticipa.