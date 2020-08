Huawei podría lanzar un smartphone con pantalla trasera según esta patente

Algún futuro smartphone Huawei podría incluir una pequeña pantalla trasera, según una reciente patente de Huawei.

Esta patente ha aparecido en CNIPA (Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China) y, como se puede ver en la imagen, el dispositivo también incluye cuatro cámaras traseras.

Esas cuatro cámaras se colocan en la esquina superior izquierda de la parte trasera del teléfono y, justo encima de ellas, podemos ver la pequeña pantalla. En esta imagen en particular, la pantalla muestra la hora.

Aparentemente, esa pantalla tiene la opción de estar siempre encendida, lo cual no es sorprendente. No estamos seguros de si la pantalla está pensada para ser interactiva (sensible al tacto), o si está ahí sólo para dar información.

Lo más probable es que también pueda mostrar iconos para mensajes no leídos, fecha, temperatura u otra información similar.

Dos variantes adicionales de este diseño se han dejado ver también en CNIPA. Una de esas variantes coloca la pantalla debajo de la cámara trasera. La otra la coloca entre las cámaras del teléfono, y mueve toda la configuración de la cámara y la pantalla al centro.

Una pantalla tan pequeña en la parte posterior podría tener cierto uso aunque tendrías que girar el teléfono a menudo para poder usarlo y apoyarlo sobre la pantalla, con riesgo de que se estropee.

Como siempre, una patente no implica que la compañía vaya a lanzar un smartphone con esta pantalla trasera. Los fabricantes de smartphones patentan un montón de diseños de dispositivos que nunca se hacen.