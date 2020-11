👉 No te lo pierdas: Así cuidan de tu ❤️ salud los últimos dispositivos de Huawei [ Entérate ]

Huawei ha realizado hoy un encuentro con periodistas en el que la compañía ha compartido su estrategia de tiendas en España, que incluye la apertura de nuevos establecimientos en Barcelona, Bilbao y A Coruña.

Estos nuevos centros se unen a los 5 iniciales repartidos entre Madrid y Barcelona, con los que ya se contaba a principios de año.

Durante la sesión, una de las preguntas recurrentes de las periodistas ha sido acerca de los servicios de Google.

Pablo Wang, director general de Huawei en España, se ha mostrado cauto a la hora de especular sobre las consecuencias de la posible llegada de Biden a la Casa Blanca y no ha querido hacer predicciones.

Muchos piensan la salida de Trump podría traer un levantamiento de la restricción que impide a Google hacer negocios con la compañía china. Sin embargo, el candidato a la Presidencia no solamente no se ha pronunciado sobre este tema sino que es conocido por no ser un gran fan de China.

Huawei ha explicado que su apuesta por su propio ecosistema HMS es firme. Aunque el veto a trabajar con Google fue un jarro de agua fría en su momento, la compañía ha iniciado un camino que no va a abandonar aunque la situación con Google cambiase.

Ahora bien, la compañía desea poder «ofrecer elección a los usuarios,» lo que se interpreta como que la compañía podría ofrecer los servicios de Google en sus teléfonos, además de los suyos propios, si se le permite esa posibilidad.

Otro punto interesante es que Huawei tiene interés en abrir su ecosistema a cualquier otro fabricante, lo que en un futuro podría llevar a que los usuarios se pregunten si tal o cual teléfono tiene o no los servicios de Huawei, en lugar de, como ocurre ahora, que se pregunten si lleva los servicios de Google