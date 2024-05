¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo HUAWEI Watch Fit 3.

HUAWEI ha anunciado hoy el nuevo HUAWEI Watch Fit 3, que combina las características de seguimiento de salud y la extensa autonomía de una pulsera de fitness con la gran pantalla y comodidad de manejo de un reloj inteligente. El nuevo reloj cuenta con un diseño ligero y duradero, una pantalla 2.5D brillante, funciones de salud y fitness personalizadas, una gestión de salud mejorada y una autonomía de hasta 10 días.

El HUAWEI Watch Fit 3 sale a la venta el 22 de mayo por 159€ con correas de fluoroelastómero o tejido Jacquard de náilon, y por 179€ con correa de piel.

He tenido oportunidad de probar el dispositivo desde varias semanas antes de su anuncio y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

El HUAWEI Watch Fit 3 posee un cuerpo ultrafino de 9,9 mm y un peso de solo 26 gramos (sin correa), por lo que resulta ligero y cómodo en la muñeca, especialmente en comparación con otros relojes del mercado más voluminosos.

A modo de referencia, el Apple Watch Ultra 2, que es uno de los más grandes, tiene un grosor de 14,4 mm y un peso de 61 gramos. El Samsung Galaxy Watch6 Classic se queda en 10,9 mm de grosor y un peso de 59 gramos.

A diferencia de otros relojes inteligentes, que cuentan con una esfera circular, HUAWEI ha optado por una pantalla de aspecto cuadrado, con biseleles de 1,8 mm a izquierda y derecha, así como de 2,7 mm en la parte superior e inferior. Como resultado, obtenemos un ratio pantalla a cuerpo de 77%.

El cuerpo del reloj se complementa con un botón de función y una corona giratoria con el exterior cepillado. Como resultado, tenemos un reloj con un aspecto muy parecido al del Apple Watch… casi podríamos decir que son hermanos separados al nacer.

La corona giratoria permite desplazarnos por los menú, controlar el volumen o ajustar la hora de la alarma al girarla, así como volver a la pantalla principal al ser pulsada. La corona vibra ligeramente al girarla para dar la sensación de que se trata de una corona mecánica. También es posible hacer una doble pulsación sobre la corona para ver las apps recientemente abiertas.

El botón de función ofrece un acceso rápido a la función del reloj que escojas: iniciar un ejercicio, registros del ejercicio, estado del ejercicio, ver la frecuencia cardíaca, nivel de SpO2, tréboles de salud, registros de actividad, mantente en forma, sueño, estrés, ejercicios de respiración, registro de llamadas, contactos, música, brújula, notificaciones, el tiempo, calendario, cronómetro, temporizador, alarma, linterna, buscar teléfono, ajustes y AI Voice.

El HUAWEI Watch Fit 3 está disponible en cinco colores: negro, verde, blanco, rosa y gris. Mientras que los cuatro primeros colores están disponibles con una correa de fluoroelastómero, el modelo gris viene con una correa de tejido Jacquard de nailon y el modelo blanco está disponible también con correa de piel.

HUAWEI utiliza un sistema propietario para acoplar sus propias correas, pero es posible utilizar una correa estándar con un accesorio.

Colores y correas

En la parte trasera del reloj, encontramos los fotodiodos que permiten escanear la muñeca con precisión. Como veremos más adelante, el reloj puede hacer seguimiento del ritmo cardíaco, niveles de oxígeno en sangre, nivel de estrés, horas y fases de sueño, tiempo de pie, y entrenamientos físicos.

Si lo tuyo son los deportes acuáticos, el HUAWEI Watch Fit 3 ofrece resistencia al agua 5 ATM / IP68, lo que quiere decir que resiste inmersiones en agua de 50 metros. Esto significa que se pueden utilizar para actividades en aguas poco profundas, como nadar en una piscina o en el mar.

Sin embargo, no debe usarse para buceo, esquí acuático u otras actividades que impliquen agua a alta velocidad o inmersión por debajo de la superficie.

Pantalla

HUAWEI Watch Fit 3 cuenta con una pantalla AMOLED en color con una diagonal de 1,82″ y un ratio casi cuadrado de 1.2:1. posee una resolución de 480 × 408 píxeles (densidad de píxeles de 347 ppp), y una tasa de refresco de 60 Hz.

La pantalla se ve nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles salvo que te fijes mucho y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

La calidad de la pantalla es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

La pantalla del HUAWEI WATCH FIT 3 ofrece un brillo máximo de 1.500 nits y cuenta con una función de ajuste automático del brillo, que garantiza que la pantalla permanezca brillante y visible incluso en condiciones de luz abundante. Esto permite hacer seguimiento de las estadísticas de un entreno cuando hacemos deporte al aire libre bajo la luz del sol.

Si nos vamos a dormir o entramos en un lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo No molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada.

El reloj cuenta con una opción de Pantalla Siempre Activa (AOD), que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado y una interfaz simplificada sin widgets, mientras llevas el reloj puesto.El inconveniente de esta opción es que reduce la autonomía a la mitad.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla. Es posible seleccionar si queremos que se vea el diseño de la esfera completa o la pantalla AOD al hacer el gesto. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente.

Hardware

HUAWEI no ha desvelado el tipo de procesador, la cantidad de memoria RAM o el almacenamiento que incorpora el reloj.

En todo caso, el reloj responde fácilmente a las pulsaciones, la navegación por las opciones del menú es suave y las apps se abren con rapidez. Ahora bien, HUAWEI Watch Fit 3 no puede dejar apps en segundo plano, sino que, nada más salir de una app, esta se cierra, salvo excepciones como la app Música que sigue sonando o la app Entreno que sigue funcionando.

Como comentaba, no desconozco con cuánto almacenamiento cuenta, pero no hay apenas ninguna app de terceros para descargar desde la App Gallery, así que este almacenamiento está destinado a almacenar música.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Bluetooth 5.2, pero no permite conexión por WiFi ni celular, lo que significa que el reloj debe estar siempre cerca del teléfono para recibir notificaciones o utilizar funciones que requieren de acceso a Internet.

Para un posicionamiento preciso e independiente del teléfono, el reloj es compatible con los sistemas de satélites GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y qzss, lo que permite registrar la ubicación cuando hacemos ejercicio sin el teléfono a cuestas. No cuenta con GPS de doble banda, por lo que la precisión en entornos complicados, como al movernos entre edificios altos, no es la mejor.

El reloj viene acompañado por algunos sensores — acelerómetro, magnetómetro y frecuencia cardíaca — pero no cuenta con barómetro ni sensor de temperatura corporal.

La ausencia de barómetro implica que no es capaz de registrar cambios en altura, y la ausencia de sensor de temperatura corporal supone que no es capaz de determinar el estado de fertilidad en las mujeres. También echo de menos una función para detectar caídas o accidentes de coche, y que avise por teléfono a los servicios de emergencia.

Solamente los modelos blanco y gris cuentan con NFC, así que el modelo de color negro que he probado en profundidad no cuenta con este chip. No obstante, tengo la sospecha de que los modelos con NFC no podrán realizar pagos móviles, ya que los últimos relojes de HUAWEI carecen de esta función.

El HUAWEI Watch Fit 3 cuenta con altavoz y micrófono, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj. Ahora bien, no ofrece una app de marcador telefónico, sino que es necesario configurar un conjunto de contactos favoritos.

HUAWEI no publica la capacidad de la batería en la hoja de especificaciones, pero indica que ofrece una autonomía de hasta 10 días, que puede reducirse a 7 días con un uso intensivo. En mis pruebas, el reloj parece darme una autonomía de unos 8-9 días con un entreno de alta intensidad de 30 minutos en días alternos.

La carga del reloj se realiza a través de un cargador por contacto. El conector no es especialmente cómodo, ya que tienes que acertar en la orientación. Si lo intentas poner al revés, los imanes no acoplarán el conector al reloj. No es posible cargar el reloj con un cargador inalámbrico Qi convencional.

Conexión

HUAWEI Watch Fit 3 es compatible con teléfonos Android e iOS. Si no tienes un teléfono de HUAWEI, necesitarás descargar la app Salud de HUAWEI para emparejar el reloj con tu teléfono mediante Bluetooth.

👉🏻 ¿Cómo instalar la app Salud de HUAWEI?

En iOS es muy sencillo, ya que la app Salud está en la App Store de Apple. Sin embargo, en Android, la app no está en Play Store, por lo que debes desacargarla desde la App Gallery (si la has instalado en tu teléfono) o directamente desde la página web de HUAWEI.

El emparejamiento es bastante sencillo, ya que basta con escanear el código QR que aparece en la pantalla con la cámara del teléfono para sincronizarlo. De hecho, aunque la app era capaz de detectar un reloj, no fue hasta que escaneé el código QR que conseguí emparejarlo con éxito.

En mi caso, lo he probado con un OnePlus 12 sin problemas, salvo para habilitar las notificaciones de apps en el reloj, que no es algo sencillo. Para hacerlo, debes dirigirte en tu teléfono a Ajustes > Apps > Salud de HUAWEI, pulsar en la opción Más en la esquina superior derecha, después sobre Permitir ajustes restringidos y finalmente en Permitir. A continuación, puedes volver a la app HUAWEI Salud, habilitar Notificaciones y seguir las instrucciones.

Aplicación Salud

La app Salud presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Ejercicio, Descubrir, Dispositivos y Yo — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, una tarjeta con una vista de anillos de actividad o, si lo prefieres, puedes conmutar a la más reciente de trébol de actividad. En función de cuál elijas, obtendrás información sobre nuestra actividad física como las calorías activas, los minutos de actividad, el número de horas en las que has estado de pie, el número de pasos caminados, la hora a la que te has levantado de la cama y el estrés anímico.

En esa misma pestaña, también encontramos tarjetas con información adicional:

Registros de ejercicios , que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más.

, que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más. Tréboles de salud , que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc.

, que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc. Corazón , que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo.

, que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo. Peso, que permite registrar el peso y ver su evolución

que permite registrar el peso y ver su evolución Sueño , que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM).

, que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM). Estrés , que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes.

, que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes. Saturación de oxígeno en sangre , que muestra las mediciones de SpO2 a lo largo del día.

, que muestra las mediciones de SpO2 a lo largo del día. Temperatura de la piel, que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día (aunque debes tener en cuenta que este dispositivo no la mide).

que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día (aunque debes tener en cuenta que este dispositivo no la mide). Anillos de actividad, que muestra el progreso para cerrar los anillos (calorías activas, actividad y horas en actividad).

Adicionalmente, es posible añadir presión arterial (aunque este reloj no lo mide), calendario del ciclo y panorama de mi salud.

La pestaña Ejercicio permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, correr en cinta, caminata o bicicleta. La app también da consejos sobre cómo llevar a cabo los ejercicios.

La pestaña Descubrir muestra promociones, consejos de salud, consejos para practicar deportes y eventos de interés.

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Seleccionar la esfera del reloj: Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc).

Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc). Monitorización de la salud: Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de nivel de estrés automática, medición de SpO2 automático y control de la respiración al dormir.

Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de nivel de estrés automática, medición de SpO2 automático y control de la respiración al dormir. Control de la respiración al dormir: Muestra información sobre nuestra respiración al dormir, detectando interrupciones en la respiración mientras duermes. Las interrupciones frecuentes pueden hacer que te despiertes muchas veces durante la noche, que tengas sueño durante el día y que tu memoria se vea afectada.

Muestra información sobre nuestra respiración al dormir, detectando interrupciones en la respiración mientras duermes. Las interrupciones frecuentes pueden hacer que te despiertes muchas veces durante la noche, que tengas sueño durante el día y que tu memoria se vea afectada. Música: Permite transferir y gestionar música del reloj.

Permite transferir y gestionar música del reloj. App Gallery: Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido.

Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido. Notificaciones: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj. Buscar dispositivo: Permite buscar el reloj o los auriculares.

Permite buscar el reloj o los auriculares. Alarma : Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo.

: Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo. Informes del tiempo , que muestra pronósticos del tiempo en el reloj.

, que muestra pronósticos del tiempo en el reloj. Contactos favoritos: Permite añadir hasta 10 contactos favoritos al reloj para acceder más rápidamente a ellos. Los contactos favoritos se sincronizar con el teléfono automáticamente.

Permite añadir hasta 10 contactos favoritos al reloj para acceder más rápidamente a ellos. Los contactos favoritos se sincronizar con el teléfono automáticamente. Respuestas rápidas: Permite establecer respuestas rápidas para enviar desde el reloj.

Permite establecer respuestas rápidas para enviar desde el reloj. Protección de conexión del reloj: Ayuda a configurar el teléfono para que no se pierda la conexión con el reloj.

Por último, la pestaña Yo permite consultar tu perfil, ver informes semanales, consultar las medallas que has conseguido y otra información.

Software

HUAWEI Watch Fit 3 corre HarmonyOS 4.2.0, y su manejo se realiza a través de la pantalla táctil, la corona giratoria y el botón lateral. Es una forma bastante cómoda de interactuar con el reloj.

El reloj incorpora una interfaz mejorada, con elementos visuales más vivos y brillantes. El aspecto cuadrado de la pantalla permite navegar con mayor facilidad y ver más detalles incluso en un vistazo rápido.

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj. El HUAWEI Watch Fit 3 llega con algunas esferas de reloj exclusivas: diversión (un emoji animado), ilusión temporal y burbujas animadas.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa.

Lamentablemente, el reloj no permite apenas interactuar con las notificaciones. Es posible configurar respuestas predeterminadas en Android para algunas aplicaciones (WhatsApp, Instagram, Telegram, etc.). Entre ellas, no está la app de Gmail, por ejemplo. En iOS, no es posible responder a ninguna.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia arriba, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda accedemos a tarjetas de información. Podemos seleccionar un máximo de seis tarjetas de entre las siguientes:

Saludable

Estilo de vida

Deportivo

Planes de ejercicio

Índice de capacidad de carrera

Estado del ejercicio

Registros de actividad

Frecuencia cardíaca

Frecuencia cardíaca en reposo

SpO2

Sueño

Estrés

Registro de llamadas

Contactos

Música

Barómetro

El tiempo

Fase lunar

Mantente en forma

Si arrastramos la pantalla hacia abajo en la pantalla de Inicio, accedemos a los ajustes rápidos que permiten bloquear la pantalla, extraer el agua, pantalla activa, alarma, buscar dispositivo, no molestar, modo de reposo, linterna y ajustes.

Además, podemos ver el nivel de batería restante del reloj y los auriculares, la fecha y el estado de la conectividad Bluetooth.

HUAWEI Watch Fit 3 también resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada, gracias a su altavoz y micrófono integrados.

Es posible iniciar una llamada pulsando sobre alguno de nuestros contactos favoritos, pero no es posible iniciar una llamada marcando manualmente el número de teléfono, ya que no hay una app de marcador telefónico como tal.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj. Curiosamente, no cuenta con una opción para activar el disparo remoto de la cámara desde el reloj.

Si pulsamos sobre el botón lateral, accedemos a todas las aplicaciones instaladas en el reloj:

AI Voice (solo es compatible con teléfonos de HUAWEI)

Ajustes

Alarma

Brújula

Buscar teléfono

Calendario

Contactos

Cronómetro

Ejercicio

Ejercicios de respiración

El tiempo

Estado del ejercicio

Estrés

Frecuencia cardíaca

Linterna

Mantente en forma

Música

Notificaciones

Registro de llamadas

Registros de actividad

Registros del ejercicio

SpO2

Sueño

Temporizador

Tréboles de salud

Vida saludable

Echo de menos la posibilidad de utilizar una asistente de voz como Google Assistant o Siri, ya que AI Voice está limitado a los teléfonos de HUAWEI.

Es posible descargar nuevas aplicaciones desde la App Gallery, aunque el catálogo de apps disponibles es muy escaso.

En el momento de realizar este análisis, solo hay cinco aplicaciones disponibles (quizás porque he realizado el análisis antes de que saliera a la venta):

Camera Opus

Navigation – G Maps

Events – G Calendar

Traveler – City Guide

Mobcards.

App Gallery

Salud y deporte

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte de atrás del reloj puede tomar medidas periódicas del corazón mientras llevas puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Salud para que puedas consultarlas más tarde.

También es posible enviar la lectura del ritmo cardíaco a una máquina de gimnasio que cuenta con esta capacidad a través de Bluetooth.

Sin embargo, a diferencia de algunos relojes más avanzados, no es posible registrar un electrocardiograma.

Frecuencia cardíaca

A la hora de monitorizar el sueño, HUAWEI Watch Fit 3 registra tus ciclos REM, tus fases de sueño profundo y ligero, y el tiempo total de sueño, midiendo y puntuando el tiempo que pasas durmiendo y ayudándote a mejorar la calidad de tu descanso.

En mis pruebas, los comentarios de la app han sido algo severos, ya que, por ejemplo, me «regaña» por acostarme a las 0:21, ya que considera que es muy tarde, o por haber dormido más de 10 horas seguidas un día que estaba muy cansado.

HUAWEI incluye el control de la respiración al dormir, que detecta cualquier interrupción en el sueño y cambios en los signos fisiológicos, como el oxígeno en sangre y los cambios en la frecuencia cardíaca, mientras duermes por la noche.

También admite la detección de siestas, que permite establecer siestas de 30 minutos. El reloj te despierta después de detectar 30 minutos de sueño, para ayudarte a mantenerte fresco durante todo el día.

Sueño

El HUAWEI Watch Fit 3 puede estimar los niveles de SpO2 (la concentración de oxígeno en tu torrente sanguíneo), que siempre debería estar por encima del 90%.

Las mediciones se toman a lo largo de todo el día y no solo cuando duermes, lo que supone una mejora respecto a algunos relojes y pulseras de actividad, que solo lo hacen por la noche.

Niveles de SpO2

Otra de las funcionalidades es la monitorización del estrés, que calcula cada cierto tiempo el nivel de estrés al que estás sometido. Para que las medidas sean precisas, es necesario calibrar inicialmente el reloj respondiendo un cuestionario sobre tu nivel de estrés en ese momento.

Estrés

La función Gestión del Ciclo Menstrual permite la gestión del ciclo menstrual, mostrando información del ciclo actual, anterior y próximo. La nueva adición de Registro de Síntomas ayuda a facilitar el registro y la modificación de las fechas de inicio y fin del periodo menstrual.

El HUAWEI Watch Fit 3 incluye la función Mantente en forma, una aplicación de gestión calórica que utiliza datos de salud en tiempo real para ayudarte a gestionar la ingesta de calorías, ofreciendo recomendaciones adaptadas a las necesidades de tu cuerpo para una mejor gestión del peso.

Esta app te ayuda a controlar cuántas calorías consumes, con métricas de alto nivel como el consumo de calorías en tiempo real, las calorías activas, las calorías en reposo y el déficit calórico. Incluye una alerta de calorías para mantenerte en el buen camino respecto a tus objetivos calóricos, y te ofrece consejos para equilibrar unos hábitos alimentarios saludables con la práctica regular de ejercicio.

Incluye una biblioteca de dietas que incluye ingredientes, platos y datos de alimentos envasados de más de 50 países de todo el mundo, con un total de más de un millón de artículos. Al analizar las tendencias de calorías en términos de ingesta, quema metabólica y quema de entrenamiento, el reloj puede generar planes personalizados para guiarte y establecer objetivos para la próxima semana.

Función «Mantente en Forma»

HUAWEI WATCH FIT 3 introduce 5 nuevos modos: fútbol, baloncesto, pádel, e-sports y carrera en pista. Esto eleva su oferta total de monitorización deportiva a 101 modos deportivos, que cuenta con actividades en interiores y al aire libre, como caminar, correr, montar en bicicleta, nadar y más.

Para ciertos ejercicios — caminar, correr, máquina de remo y bici elíptica — el reloj puede detectar automáticamente que estás haciendo deporte tras varios minutos de actividad física, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

El color de fondo de la interfaz del modo de deporte cambia con la zona de frecuencia cardíaca, lo que aporta una mayor inmersión en el estado de ejercicio. Además, un rápido vistazo a la pantalla durante el ejercicio permite obtener rápidamente el estado. Cuando dejas de hacer ejercicio durante un tiempo, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

Gracias a los indicadores de monitorización como el ritmo, la frecuencia cardíaca y la distancia recorrida, el reloj analiza el índice de carrera, el estrés y la carga del entrenamiento, el nivel de recuperación y la frecuencia cardíaca de recuperación. A partir de estos datos, proporciona consejos para planificar mejor la intensidad y el tiempo de tus ejercicios y mejorar así la calidad del entrenamiento.

Cuando terminas ciertos entrenamientos, se generan automáticamente las trayectorias recorridas en la aplicación Salud para que puedas compartirlas con tus amigos e invitarlos a unirse, o para guardarlas para el futuro.

HUAWEI ofrece 13 rutinas de carrera que están formadas por varias etapas y te van guiando mediante mensajes de voz. Por ejemplo, la rutina carrera suave dura 28 minutos y combina una caminata rápida (3 minutos), trote (22 minutos) y caminata rápida (3 minutos). Esta rutina está indicada para acostumbrase a correr distancias largas y es buena para la recuperación.

El nuevo modo Carrera en pista registra con precisión la ruta de carrera del usuario mientras corre en pista, utilizando el chip de posicionamiento GNSS.

El HUAWEI Watch Fit 3 combina 8 modos de entrenamiento comunes, como carrera en pista, carrera al aire libre, carrera en interior, ciclo al aire libre, ciclo en interior, natación en piscina, en aguas abiertas y salto de cuerda, e integra animaciones de calentamiento y estiramiento con instrucciones de audio en todo el recorrido del proceso de fitness.

El HUAWEI Watch Fit 3 utiliza un algoritmo para indicarte el plan de fitness que necesitas, en función de tus datos personales y preferencias. Cuando no completas el objetivo de actividad de tres anillos o el reloj detecta

que permaneces sentado durante mucho tiempo, analiza tus hábitos de ejercicio y las condiciones meteorológicas del día para recomendarte de forma inteligente un ejercicio más adecuado para ti.

Por último, los datos recopilados por HUAWEI Salud pueden sincronizarse con apps deportivas de otros fabricantes.

Precio

El HUAWEI Watch Fit 3 sale a la venta el 22 de mayo por 159€ con correas de fluoroelastómero o tejido Jacquard de náilon, y por 179€ con correa de piel.

Además, entre el 7 de mayo y el día 18 de junio, con la compra de HUAWEI WATCH FIT 3, se regalan los auriculares HUAWEI FreeBuds SE 2, valorados en 50€. Además del regalo, aplicando el código “AHWFIT3” con la compra del producto, se obtendrá una correa extra gratis. Los pasos para aplicar el cupón son los siguientes:

PASO 1: elige cualquier color de HUAWEI WATCH FIT 3 en HUAWEI Store.

elige cualquier color de HUAWEI WATCH FIT 3 en HUAWEI Store. PASO 2 : en “Paquete personalizable”, añade una correa extra.

: en “Paquete personalizable”, añade una correa extra. PASO 3: introduce el cupón “AHWFIT3” en la cesta, con el que podrás obtener correa extra gratis.

Conclusiones

HUAWEI Watch Fit 3 es un reloj inteligente con una caja de aluminio con aspecto cuadrado, sobre la que se sitúa el cristal ligeramente curvado a los lados. En el lado derecho, encontramos una corona giratorio y un botón de función, que permiten manejar la interfaz de manera cómoda.

Los marcos que rodean la pantalla son bastante estrechos y su aspecto general recuerda mucho al del Apple Watch. Con un grosor de 9,9 mm y un peso de solo 26 gramos, resulta muy ligero y cómodo en la muñeca, especialmente en comparación los relojes de otras marcas.

Además, ofrece resistencia al agua 5 ATM, lo que significa que podemos utilizarlo para nuestras sesiones de natación, aunque no se recomienda para buceo.

La pantalla del HUAWEI Watch Fit 3 se ve bien y consigue valores de brillo máximo de 1.500 nits, asegurando una correcta visibilidad al aire libre. Además, posee un sensor de iluminación que ajusta el brillo de la pantalla a la luz ambiente automáticamente.

Su panel AMOLED ofrece negros profundos, colores vivos y ángulos de visión amplios. HUAWEI ofrece la posibilidad de que la pantalla permanezca siempre encendida, con un nivel de brillo atenuado y una interfaz simplificada , pero debes tener en cuenta que la autonomía cae a la mitad.

En cuanto al hardware, HUAWEI no da información sobre sus componentes internos, pero el reloj es capaz de mover la interfaz y las apps con fluidez y, en el uso diario, no he experimentado parones ni lentitud al abrir o cerrar apps.

HUAWEI tampoco da detalles sobre la capacidad de la batería, pero afirma que ofrece 10 días autonomía, que pueden reducirse a 7 días en el caso de un uso intensivo. En mi caso, la autonomía parece estar en torno a los 8-9 días, realizando unos 30 minutos de ejercicio intenso en días alternos.

La carga de la batería se realiza a través de un conector imantado que se acopla a la parte de atrás. No es lo más cómodo porque solo hay una orientación correcta. No es posible cargarlo utilizando un cargador inalámbrico convencional.

HUAWEI Watch Fit 3 ejecuta HarmonyOS 4.2, el sistema operativo propietario de la casa. Las notificaciones que llegan al teléfono se muestran en la pantalla del reloj, pero apenas puedes interactuar con ellas desde ahí. Solo se pueden configurar algunas respuestas predeterminadas en Android para ciertas aplicaciones (WhatsApp, Instagram, Telegram, …), no siendo posible hacerlo en iOS.

El reloj se conecta con el teléfono únicamente a través de Bluetooth, ya que no soporta conectividad WiFi ni por eSIM, por lo que es necesario que el reloj se encuentre cerca del teléfono para que estén conectados. En todo caso, si sales a hacer ejercicio sin el teléfono, cuando vuelvas a casa se volcará toda la información.

Cuenta con altavoz y micrófono, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj, en caso de que lo necesites, así como escuchar música, aunque su altavoz no es ideal para esta tarea.

El reloj incorpora un buen número de aplicaciones de serie para controlar la reproducción de música (almacenada en el teléfono o incluso en el propio reloj), establecer alarmas, medir el ritmo cardíaco, registrar entrenamientos, etc.

El ecosistema de apps de HUAWEI es muy limitado comparado con Wear OS de Google o watchOS de Apple. Se echan de menos apps como Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook o la suite de Google (no está disponible Google Maps, por ejemplo). De hecho, en el momento de escribir este análisis, hay solo 5 apps disponibles para descarga (quizás porque aún no ha salido a la venta).

HUAWEI ha incorporado sensores que permiten monitorizar el ritmo cardíaco (pero no romar un ECG), medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre durante todo el día, registrar el nivel de estrés y monitorizar las horas y calidad del sueño. Carece de barómetro para medir la altura a la que estamos y tampoco cuenta con sensor de temperatura corporal para una mejor gestión del ciclo menstrual.

El modelo que he probado no cuenta con chip NFC, ya que este solo está presente en los modelos blanco y gris. No obstante, tengo la sospecha de que estos modelos no pueden realizar pagos móviles, ya que los últimos relojes de HUAWEI carecen de esta funcionalidad.

HUAWEI incluye control de la respiración al dormir, que detecta cualquier interrupción en el sueño y cambios en los signos fisiológicos. También incluye Mantente en forma, una aplicación de gestión calórica que utiliza datos de salud en tiempo real para ayudar a los usuarios a gestionar su ingesta de calorías.

El HUAWEI Watch Fit 3 es capaz de monitorizar 101 entrenamientos. Para algunos ejercicios, el reloj puede detectar automáticamente el inicio y el final del entreno. Para el resto, debes iniciarlos manualmente desde el reloj. Mientras lo llevas a cabo, en el reloj puedes ver información útil y, por supuesto, al terminar, se guarda toda la información.

El reloj cuenta con GPS integrado que mide distancias y registra nuestras rutas cuando salimos a caminar o correr sin necesidad de llevar el teléfono a cuestas. Sin embargo, no admite doble frecuencia, por lo que la localización no es tan precisa.

El HUAWEI Watch Fit 3 sale a la venta el 22 de mayo por 159€ con correas de fluoroelastómero o tejido Jacquard de náilon, y por 179€ con correa de piel.

En conclusión, HUAWEI Watch Fit 3 es una excelente opción si quieres un reloj inteligente asequible que resulte ligero y cómodo de llevar, pero a la vez pueda registrar tu actividad física, monitorizar tu salud, y mostrar notificaciones y llamadas.

Lo mejor:

Diseño delgado (9,9 mm) y ligero (26 gramos) con caja de aluminio. Opciones de correas de fluoroelastómero, tejido de nailon o piel.

Diseño delgado (9,9 mm) y ligero (26 gramos) con caja de aluminio. Opciones de correas de fluoroelastómero, tejido de nailon o piel. Pantalla casi cuadrada AMOLED con resolución elevada, brillo razonable, ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa.

Pantalla casi cuadrada AMOLED con resolución elevada, brillo razonable, ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa. Buen rendimiento que hace que la interfaz y las apps se muevan con fluidez, sin parones.

Buen rendimiento que hace que la interfaz y las apps se muevan con fluidez, sin parones. Excelente autonomía típica de 7 a 10 días, en función de la intensidad de uso.

Excelente autonomía típica de 7 a 10 días, en función de la intensidad de uso. Seguimiento de la salud con registro de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, horas y fases del sueño, nivel de estrés y ciclo menstrual.

Seguimiento de la salud con registro de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, horas y fases del sueño, nivel de estrés y ciclo menstrual. Seguimiento de la actividad deportiva con 101 entrenamientos disponibles. Detección automática del inicio/fin de algunos ejercicios.

Seguimiento de la actividad deportiva con 101 entrenamientos disponibles. Detección automática del inicio/fin de algunos ejercicios. Funciones interesantes con Mantente en forma para gestionar la ingesta y consumo de calorías.

Funciones interesantes con Mantente en forma para gestionar la ingesta y consumo de calorías. GPS integrado para medir distancias y registrar rutas.

GPS integrado para medir distancias y registrar rutas. Compatibilidad con smartphones Android e iOS. Posibilidad de mostrar notificaciones y, en Android, de utilizar respuestas rápidas.

Compatibilidad con smartphones Android e iOS. Posibilidad de mostrar notificaciones y, en Android, de utilizar respuestas rápidas. Altavoz y micrófono para llevar a cabo llamadas telefónicas o recibir instrucciones de voz al entrenar.

Altavoz y micrófono para llevar a cabo llamadas telefónicas o recibir instrucciones de voz al entrenar. Resistencia al agua 5 ATM / IP68 (resiste inmersiones en agua de 50 metros)

Lo peor:

Necesidad de conexión permanente al teléfono mediante Bluetooth, ya que no cuenta con WiFi ni con eSIM

Necesidad de conexión permanente al teléfono mediante Bluetooth, ya que no cuenta con WiFi ni con eSIM Ecosistema de apps mucho más limitado que Wear OS de Google o watchOS de Apple.

Ecosistema de apps mucho más limitado que Wear OS de Google o watchOS de Apple. Ausencia de registro del ECG, control de la tensión, medición de la temperatura corporal, registro de la altitud (barómetro) y detección de caídas/accidentes de coche.

Ausencia de registro del ECG, control de la tensión, medición de la temperatura corporal, registro de la altitud (barómetro) y detección de caídas/accidentes de coche. No es posible interactuar con la mayoría de las notificaciones.

No es posible interactuar con la mayoría de las notificaciones. Chip NFC limitado a determinados modelos de color y sin posibilidad de realizar pagos móviles.

