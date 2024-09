🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

En la mayoría de los casos, cuando subimos videos a redes sociales, queremos mantener el audio original, pero hay ocasiones en las que preferimos eliminarlo.

Si alguna vez has grabado un video que te gustaría compartir en Instagram pero el sonido no es ideal, no te preocupes. Aquí te explico cómo quitar el audio de cualquier video que quieras subir a Instagram, tanto en Stories como en publicaciones regulares.

Cómo eliminar el audio en las historias de Instagram

Cuando decides grabar un video o seleccionar uno previamente guardado para publicarlo en tus historias de Instagram, tienes la opción de silenciar el audio por completo.

Una vez que hayas grabado o seleccionado el video de tu galería, simplemente toca el ícono de sonido que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Verás que el ícono cambia y se muestra una barra atravesando el símbolo de altavoz, lo que indica que el audio está desactivado. Cuando publiques el video, los espectadores no escucharán ningún sonido y tampoco podrán activarlo desde su dispositivo.

Sin embargo, ten en cuenta que un video sin audio puede parecer monótono. Por eso, una buena idea es agregar música de fondo que complemente tu historia y la haga más interesante.

Para añadir música, toca el ícono de música en la parte superior. Puedes escoger una canción de la sección «Para ti», o si tienes un tema en mente, busca en la barra de búsqueda la canción que deseas usar. Una vez que la selecciones, pulsa en «Listo» para publicar la historia con la música elegida.

Cómo eliminar el audio en los reels de Instagram

El proceso para eliminar el audio en los reels de Instagram es similar al de las historias, aunque con pequeñas diferencias. Después de grabar un video o elegir uno de tu galería, debes tocar el ícono de sonido en la parte superior de la pantalla.

Posteriormente, selecciona la opción de «Controles» y desliza la barra de volumen hacia abajo para silenciar el audio completamente. Luego, pulsa «Listo» y ya podrás subir el vídeo sin sonido.

Cómo eliminar el audio en las publicaciones regulares de Instagram

Después de grabar un video o elegir uno de tu galería, debes tocar el ícono de sonido en la parte superior de la pantalla.

Posteriormente, selecciona la opción de «Volumen» de la parte inferior y desliza la barra de volumen hacia la izquierda para silenciar el audio completamente. Luego, pulsa «Listo» y ya podrás subir la publicación sin sonido.