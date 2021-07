iOS 15 puede reconocer rostros en las fotos aunque no se muestren completamente

🎉💻 ¡Ahorra! Consigue Windows 10 Pro por 14€ y Office 2019 Pro Plus por 39€ para siempre [ Ofertas ]

Una de las características más útiles de nuestra galería de fotografías en el móvil es el reconocimiento facial. Esto nos permite buscar una fotografía en particular de manera más sencilla, así como revisar todas las imágenes que tenemos de una persona.

Esto es algo que Apple ha incorporado en su propia app Fotos desde hace mucho tiempo. En su mayor parte, hace un buen trabajo a la hora de identificar las caras, incluso si es en una foto de grupo, pero cuando se trata de fotos en las que las caras están parcialmente ocultas u oscurecidas, tiene problemas.

No podemos culpar a Apple por ello, porque si la cara no se ve claramente, no puede hacer mucho al respecto, ¿o sí?

Resulta que sí pueden hacer algo porque en un post en su blog de Machine Learning, Apple ha revelado que con iOS 15, su app de Fotos será mejor a la hora de reconocer a las personas aunque sus rostros no se muestren completamente.

Según Apple, «las caras suelen estar ocluidas o simplemente no son visibles si el sujeto mira hacia otro lado de la cámara. Para resolver estos casos, también tenemos en cuenta la parte superior del cuerpo de las personas en la imagen, ya que suelen mostrar características constantes — como la ropa — dentro de un contexto específico. Estas características constantes pueden proporcionar pistas sólidas para identificar a la persona a través de imágenes capturadas con pocos minutos de diferencia.»

iOS 15 aún no está disponible de forma generalizada, ya que todavía está en fase beta, pero en unos pocos meses llegará a una gran cantidad de iPhone.