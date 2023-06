iOS 17: Así funciona la nueva característica «Aviso de Llegada»

¿Alguna vez has dicho o te han dicho «¡Mándame un mensaje cuando llegues a casa!»?

A menudo, la gente se olvida de enviar ese mensaje cuando llega a casa. Los niños, sobre todo, tienden a «olvidarse» de mantener a sus padres actualizados, lo que puede ser especialmente molesto, por no decir estresante.

Así que iOS 17 quiere solucionar este problema: en lugar de contar con que tu hijo (o tu amigo olvidadizo) te envíe manualmente un mensaje cuando llegue a su destino, con iOS 17, puedes hacer que todo ocurra de manera automática.

Aviso de Llegada es una nueva función de iOS 17 que se encuentra dentro de la aplicación Mensajes. Puedes iniciarla en el apartado Comprobación en la lista de apps Mensajes que se encuentra tras tocar el signo +.

Antes de enviar el mensaje aviso, tienes un montón de opciones para elegir, como la cantidad de la información que te gustaría compartir con tu familiar o amigo, así como la hora a la que esperas llegar a tu destino. Aviso de Llegada es muy útil para esta última tarea, ya que calcula automáticamente cuánto tiempo te llevará el trayecto si vas andando, en coche o en transporte público.

Pero, ¿y si decides pasar por otro sitio de camino a tu destino? No hay problema, esta funcionalidad permite añadir un tiempo personalizado para tener en cuenta que se alargará el trayecto.

Cuando llegues a tu destino, la funcionalidad enviará automáticamente un mensaje al destinatario para informarle de que has llegado. Aquí es donde Apple intenta solucionar el problema de «se me olvidó por completo».

Sin embargo, ¿qué ocurre si no llegas a tiempo a tu destino o parece que has dejado de avanzar? Al principio, tu iPhone te preguntará si todo va bien, pero si no respondes a este aviso, entonces notificará a la persona (o personas) al otro lado de la conversación de Mensajes que algo puede ir mal.

El tipo de información que se compartirá con tus amigos o familiares es reducido, pero suficientemente útil: incluye tu ubicación actual y detalles sobre tu nivel de batería y señal de red (también se aplica a tu Apple Watch, si llevas uno).

Alternativamente, puedes elegir compartir algunos detalles más, que entonces mostrarían la ruta completa que has recorrido, así como dónde desbloqueaste por última vez tu iPhone o te quitaste tu Apple Watch (además de la ubicación actual, la batería y la red).