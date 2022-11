Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, habla sobre su trabajo dentro y fuera de Apple

Pocas personas que han pasado por Apple despierten tanta curiosidad y misticismo como Jony Ive. Durante un tiempo, fue el máximo responsable de diseño de Apple y, de su despacho, salieron diseños tan icónicos como los del iPhone o iOS.

En una nueva entrevista con The Wall Street Journal, el cerebro del diseño habla de su vida en la empresa de Cupertino y de lo que se avecina con su empresa LoveFrom.

Al principio de la entrevista, Jony Ive se llama a sí mismo «obsesivo», medio en broma, pero medio en serio. Habla de su proceso de creación de productos para resolver problemas:

Tienes una idea — que no está probada y no está resuelta, ya que una idea resuelta es un producto — y lo único tangible de la idea son los problemas. Cuando alguien dice que no es posible, y lo único que te muestran es por qué no es posible, tienes que pensar y comportarte de otra manera. [Tienes que decir, desde una posición de valentía, que creo que es posible.